Proyecto Gobierno-Unne para una central solar y ahorrar $120 millones

n El gobernador Gustavo Valdés habilitó ayer la primera etapa de la Central de Energía Fotovoltaica en el Campus de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), infraestructura que abastece la nueva iluminación de las canchas deportivas. La obra, ejecutada por el Gobierno con una inversión de 500.000 dólares, permitirá un importante ahorro energético. Además, se formalizó el funcionamiento del Parque Tecnológico.

La instalación de la central de energía se realizó bajo los términos del decreto N°2365 y representó una inversión del Estado provincial de 500.000 dólares. Según se detalló durante la jornada, el sistema de paneles solares permitirá a la institución un ahorro en el costo energético estimado en entre 100 y 120 millones de pesos anuales. Además, durante el acto se procedió a la firma de un acuerdo para la puesta en funcionamiento del Parque Tecnológico en el lugar.

Valdés subrayó la importancia estratégica del vínculo entre el Gobierno y la Unne, asegurando que "no existe la posibilidad de tener una provincia de Corrientes viable, un estado provincial viable, sin el conocimiento que brinda la universidad".

Valdés recordó que fue durante los tiempos de crisis, específicamente en la pandemia, cuando "nos dimos cuenta que éramos una sola cosa" y se logró fabricar respiradores locales. "Tenemos que mejorar esa cercanía, recibimos de la universidad el conocimiento y ese conocimiento para nosotros es fundamental", afirmó.

El mandatario citó ejemplos concretos de esta sinergia, como la tecnología agropecuaria en la genética del arroz, donde profesionales de la UNNE permiten competir con técnicos de EE.UU., y la labor de ingenieros egresados de la universidad en la Dirección Provincial de Energía (Dpec). También mencionó el Hospital Oncológico, sostenido por médicos formados en la casa de altos estudios.

En un párrafo aparte, Valdés cuestionó la "indecisión del Gobierno nacional" en temas productivos como el cannabis medicinal y la ley de promoción forestal, contrastando esa postura con la decisión provincial de avanzar. "Parece que los estamentos nacionales tienen miedo de tomar decisiones", criticó.

Desafió a la comunidad científica a ir más allá: "Si hicimos nosotros respiradores, ¿por qué no podemos investigar en hacer paneles solares?". Destacó que Corrientes genera el 5% de la energía limpia de Argentina y concluyó que "la instrucción pública y el conocimiento público es esencial para el crecimiento de nuestra provincia".

Omar Larroza

En el marco del acto, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza, expresó que estas acciones apuntan a un “futuro sostenible y avanzado para nuestra institución” y afirmó que la iluminación de las canchas del Campus Deodoro Roca es un “proyecto innovador alimentado por paneles solares, culminando la primera etapa de la central fotovoltaica”.

Para Larroza, la Unne, fiel a su misión y visión se “posiciona como pilar fundamental en el ecosistema de innovación y sostenibilidad” y se dio tiempo para mencionar que el Parque Tecnológico desarrollado con el Gobierno de la Provincia, redunda en un avance en términos de infraestructura y tecnología y simboliza el compromiso con el desarrollo territorial y productivo.

“La Universidad fomenta la investigación a través de herramientas fundamentales, como nuestra incubadora y aceleradora, esfuerzos que articulan con el Centro de Innovación que se convertirá en núcleo de creatividad y emprendimiento con el talento de nuestros estudiantes y académicos”, aseveró, para luego remarca que todo ello “no solo enriquecerá nuestra oferta académica sino también contribuirá a un futuro equitativo”.

“Esta inauguración no solo ilumina nuestras canchas, sino enciende el camino hacia un futuro sostenible para todos para seguir siendo motores del cambio y desarrollo en el Nordeste argentino”, finalizó Larroza.

Arturo Busso

El secretario de Energía y presidente de la empresa estatal Encor S.A., Arturo Busso, ofreció los detalles técnicos de la obra, indicando en primer lugar que la misma fue posible gracias a “visión estratégica del gobernador Valdés en esta sinergia de trabajo conjunto entre la Unne y la Provincia”.

Busso explicó que la central tiene medio megavatio, es decir 500 mil vatios, en esta primera etapa que ocupa una superficie de una hectárea y añadió: “Tenemos 400 mil vatios con paneles solares monofaciales que generan de un solo lado y 100 mil vatios con paneles bifaciales, de ambos lados”, aclarando a su vez que al ser un laboratorio de investigación y formación se pueden estudiar paneles de diferentes características.

“La red para inyectar energía está dividida en dos tipos de inversores para evaluar la condición y capacidad técnica de distinta tecnologías”, especificó Busso, resaltando que dicha red va a permitir a la UNNE, por un lado, reducir la demanda de energía ya que va a estar conectada a una subestación transformadora interior que se está construyendo y, por el otro, los excedentes de energía en épocas de vacaciones o baja actividad que sean volcados a la red, van a remunerar a la Unne en forma de crédito en la facturación de energía.

En tanto, Busso puso de manifiesto que el laboratorio de experimentación puede ser usado por todas las facultades y destacó que la Unne se va a convertir en una de las pocas universidades del país en contar con una central solar.