Infraestructura urbana: balance municipal de una transformación histórica de la ciudad

n La transformación de la ciudad en materia de infraestructura está a la vista en todos los puntos cardinales. “Son obras que mejoran la calidad de vida del vecino y permiten el disfrute de sus habitantes y turistas”, resaltó Tassano en un reciente discurso de inauguración.

Con esa premisa, el balance de este año y de los ocho en los que condujo el gobierno municipal es ampliamente positivo. Los números así lo reflejan: solo en 2025 se mejoraron y enripiaron más de 3.400 cuadras en 97 barrios, se construyeron más de 50 plazas nuevas y se instalaron 28.700 luminarias led en 123 barrios.

A esto se suman las intervenciones en el drenaje pluvial y las obras de inclusión, como la construcción de rampas en esquinas. Todo fue ejecutado en articulación con el Gobierno provincial, con el objetivo de beneficiar directamente a los vecinos.

Pero las obras no solo se ciñeron a las sobresalientes intervenciones en la costanera, el paseo Iberá, Arazaty y plazas céntricas, sino que fueron los barrios los más beneficiados en términos de infraestructura.

“El 80% de las obras que el Gobierno provincial y el Municipio hicieron en estos últimos ocho años fueron en los barrios. Eso significó una mejora global de la ciudad, generando un clima de desarrollo”, acentuó hace unos días Tassano en su mensaje en un acto en La Chola.

En efecto, este segundo mandato del primer intendente reelecto de Capital se centró en mejorar la infraestructura de cercanía, particularmente donde se desarrolla la vida cotidiana de los vecinos como son plazas y espacios deportivos y culturales.

De esta manera, la ciudad cuenta hoy con plazas y plazoletas renovadas integralmente, tanto en la zona céntrica y los paseos costeros como en los barrios más alejados. También se lograron mejoras sustanciales en los sistemas de escurrimiento del agua de lluvia.

Asimismo, el enripiado, pavimentado y asfaltado de calles y avenidas representó no solo un cambio significativo para el tránsito vehicular, sino también avances en salubridad -al eliminar zanjas y focos de contaminación- y en la calidad de vida de los vecinos.

Cuadras

En línea con los compromisos de gestión trazados para el período 2021-2025, la Municipalidad ejecutó un fuerte programa de mejoramiento vial en coordinación con Provincia. Solo en el último año, se alcanzó un total de 3.416 cuadras enripiadas y 3.281 cuadras bacheadas en 95 barrios, según detalla un informe del área de Infraestructura municipal.

Espacios públicos

Durante 2025 se intervinieron 237 espacios públicos, con avances en 53 plazas nuevas, 24 plazas con pisos de caucho y 47 plazas con multijuegos, abarcando un total de 76 barrios.

Entre ellos se encuentran 17 de Agosto, Galván, 9 de Julio, Apipé, Belgrano, Bañado Norte, Pujol, Dolores, Libertad y Doctor Montaña.

Lumnarias

En materia de modernización del alumbrado público, la Municipalidad instaló 28.713 luminarias LED en 123 barrios como 3 de Abril, Anahí, Bejarano, Codepro, La Cruz, La Rosada, Lomas, Molina Punta y Collantes, entre otros.

Cabe destacar que, al inicio de la gestión, la ciudad contaba con 24.389 puntos lumínicos, mientras que hoy supera los 32.000, de los cuales más de 28.000 son luces led. En 2017, apenas se registraban 171 luminarias de este tipo.

Obras pluviales

En 33 barrios -entre ellos Aldana, Apipé, Arazaty, Juan de Vera, La Olla y Río Paraná- se ejecutaron obras pluviales estratégicas.

Además, se intervinieron 201.595 metros lineales de limpieza y mantenimiento de canales a cielo abierto en puntos como los canales 4, Decavial, Santo Domingo, canal 5, Quilmes, Laguna Pérez, Pirayuí, calle Granville y avenida Libertad (campus UNNE), entre otros.

En varios de estos canales se realizaron múltiples intervenciones a lo largo del año.

Rampas

Como parte de las acciones de inclusión, se concretó la construcción de 555 rampas en veredas y espacios públicos, distribuidas en 21 barrios, garantizando mejores condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.