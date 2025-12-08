Crimen Cecilia Strzyzowski: Marcela Acuña perderá sus tratos especiales tras la condena

Luego de condenar a cadena perpetua al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la jueza de la Cámara del Crimen N° 2 de Chaco, Dolly Fernández, ordenó que Marcela Acuña pierda todos los tratos especiales que se le otorgaron durante la etapa del juicio oral.

Este sábado, la jueza Fernández confirmó que Acuña deberá cumplir con un régimen de detención común durante su condena a prisión perpetua por el asesinato de Cecilia. Por este motivo, pasará a ser considerada igual al resto de las reclusas.

Durante el juicio oral, Acuña había sido trasladada hacia un pabellón común, donde podía distenderse con algunas actividades que no estaban disponibles para todas las personas que ya habían sido condenadas.

Ahora, se le solicitó al personal del Servicio Penitenciario que garantice el cuidado de la detenida. La jueza hizo hincapié en que se cumpla con las “condiciones de seguridad, trato digno y resguardo físico, psíquico y emocional”.

La decisión de la jueza Dolly Fernández responde al habeas corpus correctivo presentado por la defensa de Acuña. Según la magistrada, este busca asegurar condiciones humanas de detención, pero no brindar privilegios.

Durante su última exposición en el juicio, Acuña reclamó que “se le dio un jurado no técnico que determinaron hechos con pruebas que creo que ningún estudiante de abogacía puede llegar a tenerlas como válidas”.