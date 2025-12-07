Una supercomputadora anticipó los resultados del Mundial 2026: cómo le ira a Argentina

La Copa Mundial 2026 de la Fifa presentará un formato inédito con la participación de 48 selecciones nacionales que buscarán conquistar el trofeo más codiciado del fútbol internacional. El torneo, que comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, fecha en la que se jugará la definición por el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, contará con una fase de grupos compuesta por 12 zonas y una competencia de favoritos que se perfila más disputada que nunca. Luego del sorteo, una supercomputadora estableció las chanches de los combinados que tienen más oportunidades de consagrarse campeón.

La selección de España encabeza el listado de selecciones con mayores probabilidades de adjudicarse la Copa del Mundo, según el análisis realizado por el superordenador de Opta, el reconocido sistema de datos deportivos. El modelo estadístico otorga al combinado dirigido por Luis de la Fuente un 17% de posibilidades de coronarse campeón del mundo, basando la predicción en el equilibrio de la plantilla y la proyección de los actuales campeones de Europa. El plantel español destaca por la profundidad de su mediocampo y la variedad ofensiva, factores que lo sitúan por encima de otros aspirantes en la previa al certamen.

El segundo lugar en las previsiones lo ocupa Francia, que con un 14,1%, llega al Mundial después de haber ganado la edición de 2018 y luego de llegar a la final en 2022. El equipo de Kylian Mbappé apunta a su tercera consagración y parte como uno de los conjuntos más regulares de la última década.

En el tercer puesto aparece Inglaterra, con un 11,8%. El análisis del algoritmo predice que bajo la dirección de Thomas Tuchel, los ingleses podrían superar la barrera de seis décadas sin títulos mundiales y avanzar hasta las instancias decisivas.

A pesar de la expectativa generada por la posible consagración consecutiva de Argentina, el equipo dirigido por Lionel Scaloni solo figura en el cuarto lugar con un 8,7% de opciones, según la herramienta estadística. El campeón vigente aspira a convertirse en la primera selección en retener el título desde el Brasil de 1962. La presencia de Lionel Messi y la experiencia adquirida por los más jóvenes en Qatar 2022 constituyen los principales avales de la Albiceleste, que compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania durante la primera fase. El plantel argentino mantiene la base del último Mundial y llega como vigente líder de la clasificación sudamericana.

El listado de principales candidatos lo completan Alemania, con un 7,1%, y Portugal, que cuenta con un 6,6% y buscará el primer título mundial de su historia en el torneo que podría marcar la despedida de Cristiano Ronaldo. Ambos equipos se mantienen dentro del grupo de posibles ganadores, a pesar de las dudas generadas por sus actuaciones recientes en competencias internacionales.

Brasil, cinco veces campeón del mundo y el otro representante sudamericano histórico, ocupa la séptima posición, más relegada en las proyecciones de Opta con un 5,6% de probabilidades. El seleccionado que será dirigido por Carlo Ancelotti tiene una plantilla con figuras de talla mundial, pero las estadísticas recientes de partidos eliminatorios y grandes torneos no acompañan el optimismo.

Entre las sorpresas del listado, se encuentra Países Bajos, equipo que nunca logró el título, aunque en esta edición recibe un 5,2% de opciones tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2024 y cuartos de final en el último Mundial. Noruega aparece con un 2,3%, impulsada principalmente por la capacidad goleadora de Erling Haaland. Colombia figura en la décima posición del ranking, con 2,0%, gracias al rendimiento de su estrella Luis Díaz y la regularidad exhibida en las eliminatorias.

El análisis estadístico llevado a cabo por Opta también contempló las posibilidades de los anfitriones. México lidera entre los organizadores con 1,3%, a pesar de que nunca superó la etapa de cuartos de final. Por su parte, Estados Unidos se ubica apenas por debajo, con 0,9% de probabilidades, una cifra que refleja las dudas del modelo sobre el potencial de la plantilla dirigida por Mauricio Pochettino.

Canadá, por su parte, solo suma 0,4% en la estimación, cifra inferior a las de selecciones como Austria, Senegal y Costa de Marfil. El equipo norteamericano participó por segunda vez en un Mundial en 2022 y nunca superó la fase de grupos.

Los 10 principales candidatos a ganar el Mundial 2026 según Opta

España 17,0%

Francia 14,1%

Inglaterra 11,8%

Argentina 8,7%

Alemania 7,1%

Portugal 6,6%

Brasil 5,6%

Países Bajos 5,2%

Noruega 2,3%

Colombia 2,0%

La nueva estructura del torneo mundialista dividirá la primera ronda en doce grupos. Argentina defenderá la corona en el Grupo J frente a Argelia, Austria y Jordania. El evento inaugural presentará el cruce entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, mientras que el Grupo L, señalado como uno de los más exigentes, reunirá a Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. El Grupo I, donde se enfrentan Francia, Senegal, Noruega y un representante internacional surgido del repechaje, también promete partidos de alto nivel competitivo.

Otra de las proyecciones resaltadas por Opta es el 3,7% de posibilidades asignadas a equipos provenientes de repechajes. Este cálculo responde en parte a la presencia de Italia en la fase de repesca europea, equipo que pese a no clasificarse para la edición 2022, sigue siendo considerado uno de los “tapados” de la contienda.

