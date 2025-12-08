¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Las noticias más importantes del 8 de diciembre

Por El Litoral

Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 00:08

Hallaron en Buenos Aires al hombre desaparecido en Mocoretá

Instituto de Cardiología de Corrientes desmintió la baja de atención a afiliados del Pami

Se reactivó el alerta nacional sanitario por un caso de sarampión en Entre Ríos

Corrientes: colectivo chocó a ciclistas sobre RN 12, dejó a dos personas en grave estado

Un policía disparó y mató al primo de una persona que había atropellado horas antes

Cayó en Misiones el líder de la banda delictiva “Las Víboras de Corrientes”

Corrientes: detuvieron a un joven y recuperaron electrodomésticos robados

Vínculos entre la Unne y Francia en pos de la formación agrícola






 

