¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Eduardo Tassano Javier Milei Corrientes
Eduardo Tassano Javier Milei Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Declaraciones

Instituto de Cardiología de Corrientes desmintió la baja de atención a afiliados del Pami

Ante rumores de deuda y baja de servicio, el director de la institución aclaró que las cuentas con el Pami están al día y que la atención no verá cambios incluso en épocas de vacaciones de verano.

Por El Litoral

Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 12:50

Tras comentarios sobre la baja del servicio para afiliados del Pami en el Instituto de Cardiología de Corrientes (ICC), el director de la institución habló al respecto con El Litoral.

El director ejecutivo del Instituto de Cardiología de Corrientes, Dr. Julio Vallejos, fue consultado por este medio tras supuestas quejas de afiliados al Pami, cuya atención fue suspendida en el centro médico por una deuda que se sostenía desde noviembre de este año.

Al respecto, el Dr. Vallejos dijo que “el Pami es uno de nuestros principales financiadores dado el perfil de pacientes que se atienden en el Instituto de Cardiología”, destacando la importancia del vínculo de ambas organizaciones.

A esto último, el director agregó que “tenemos todas las cuentas con el Pami al día”, desmintiendo las versiones que llegaron a este medio.

Actividad del ICC en verano

Una vez desmentidas las versiones de cancelación de servicios, este medio consultó sobre la atención durante la época de vacaciones de verano.

Vallejos dijo al respecto que “el Instituto va a seguir funcionando igualmente, como lo vino haciendo durante todo el año”, dando a entender que todos los canales y horarios de atención no se verán afectados en esta temporada.

“Nosotros creemos que es muy importante seguir brindándole a la gente todo lo que puede el Instituto darle y estar siempre tratando de satisfacer justamente las necesidades de los pacientes”, dijo el director para concluir.
 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD