Instituto de Cardiología de Corrientes desmintió la baja de atención a afiliados del Pami

Tras comentarios sobre la baja del servicio para afiliados del Pami en el Instituto de Cardiología de Corrientes (ICC), el director de la institución habló al respecto con El Litoral.

El director ejecutivo del Instituto de Cardiología de Corrientes, Dr. Julio Vallejos, fue consultado por este medio tras supuestas quejas de afiliados al Pami, cuya atención fue suspendida en el centro médico por una deuda que se sostenía desde noviembre de este año.

Al respecto, el Dr. Vallejos dijo que “el Pami es uno de nuestros principales financiadores dado el perfil de pacientes que se atienden en el Instituto de Cardiología”, destacando la importancia del vínculo de ambas organizaciones.

A esto último, el director agregó que “tenemos todas las cuentas con el Pami al día”, desmintiendo las versiones que llegaron a este medio.

Actividad del ICC en verano

Una vez desmentidas las versiones de cancelación de servicios, este medio consultó sobre la atención durante la época de vacaciones de verano.

Vallejos dijo al respecto que “el Instituto va a seguir funcionando igualmente, como lo vino haciendo durante todo el año”, dando a entender que todos los canales y horarios de atención no se verán afectados en esta temporada.

“Nosotros creemos que es muy importante seguir brindándole a la gente todo lo que puede el Instituto darle y estar siempre tratando de satisfacer justamente las necesidades de los pacientes”, dijo el director para concluir.

