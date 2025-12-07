Intensa búsqueda de un hombre desaparecido en Mocoretá

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a un hombre que desapareció en la localidad de Mocoretá.

Se trata de Javier Ignacio Montenegro, de 53 años, quien fue visto por última vez el sábado 6 de diciembre. La denuncia de su desaparición se realizó este domingo en la Comisaría de Distrito Primera de Mocoretá, caso donde interviene la Unidad Fiscal de turno.

La última vez que fue visto, Montenegro llevaba puesto:

Pantalón de jeans

Camisa mangas cortas con dibujos a cuadros de color rojo, azul y blanco.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a este hombre pueden: