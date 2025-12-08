Corrientes: un hombre está grave tras despistar con su moto

La Policía de Corrientes informó este lunes que un hombre está grave tras despistar con la motocicleta que circulaba en la localidad correntina de Santo Tomé.

El siniestro se registró durante la madrugada del domingo en inmediaciones del Paraje Atalaya, cerca de la Ruta Provincial N° 94 cuando el motociclista perdió el control y cayó sobre la calle.

El hombre fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al hospital local.

Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Escuela de Corrientes, donde permanece internado.

La Unidad Fiscal en turno intervino en el caso y se continúan realizando las diligencias de rigor en la dependencia policial.