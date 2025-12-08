¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Santo Tomé

Corrientes: un hombre está grave tras despistar con su moto

El siniestro se registró durante la madrugada del domingo en inmediaciones del Paraje Atalaya. 

Por El Litoral

Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 07:34

La Policía de Corrientes informó este lunes que un hombre está grave tras despistar con la motocicleta que circulaba en la localidad correntina de Santo Tomé

El siniestro se registró durante la madrugada del domingo en inmediaciones del Paraje Atalaya, cerca de la Ruta Provincial N° 94 cuando el motociclista perdió el control y cayó sobre la calle.

El hombre fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al hospital local.

Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Escuela de Corrientes, donde permanece internado.

La Unidad Fiscal en turno intervino en el caso y se continúan realizando las diligencias de rigor en la dependencia policial.

