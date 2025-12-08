Corrientes: una fiesta de egresados terminó en una batalla campal

Lo que debería ser un momento de festejo, se convirtió en una batalla campal en una recepción de estudiantes secundarios de la localidad de Saladas.

Durante el fin de semana se realizó una fiesta de egresados en el Complejo Turístico de la localidad, por parte de estudiantes y familiares de la Escuela Normal.

La fiesta de fin de año se desarrollaba con total normalidad hasta que en un momento los jóvenes empezaron a pelear entre sí. Aún se desconocen los motivos pero el hecho involucró a muchas personas, entre las que querían separar a los protagonistas y quienes se sumaban a la pelea.

Tanto adolescentes como adultos se vieron involucrados. En tanto que las fuerzas de seguridad presentes en el lugar intentaron contener a la multitud en un momento de tensión general.

Hasta el momento no se informó por parte de la Policía de Corrientes si hubo detenciones o denuncias al respecto, tampoco si alguien tuvo heridas de consideración.

