Claudio Polich asumirá como nuevo intendente de la ciudad de Corrientes

Claudio Polich, el intendente electo de la ciudad de Corrientes en las elecciones del 31 de agosto, asumirá oficialmente este miércoles 10 de diciembre.

El acto de jura se realizará a partir de las 10 horas en Espacio Andes, ubicado en Maipú 3840.

Claudio Polich iniciará su primera gestión al frente de la ciudad de Corrientes, luego de desempeñarse como ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia.

De esta manera, está previsto que inicie su gestión con ejes centrados en el fortalecimiento de los servicios públicos, la modernización urbana y la continuidad de obras estratégicas para la ciudad.

Hasta el momento, no está confirmado si el nuevo intendente presentará a su gabinete en el acto.