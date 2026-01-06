Calor en Corrientes: pronostican 32°C y lluvias para el fin de semana

El verano vuelve a hacerse sentir con fuerza en Corrientes y el alivio, al menos parcial, llegará de la mano de la lluvia. Para los próximos días, el pronóstico anticipa temperaturas elevadas, con máximas que alcanzarán los 32°C, combinadas con tormentas y chaparrones hacia el fin de semana.

Calor y lluvias, el panorama para este fin de semana

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este miércoles, la jornada se presenta con cielos parcialmente nublados, vientos predominantes del sector norte y temperaturas que oscilarán entre los 23°C de mínima y 31°C de máxima, marcando el inicio de una semana típicamente veraniega.

El termómetro volverá a subir y alcanzará los 32°C, con una mínima estimada en 23°C este jueves. Sin embargo, hacia la tarde y la noche se espera la llegada de tormentas aisladas, que podrían generar momentos de inestabilidad en distintos puntos de la provincia.

Para el viernes, el pronóstico indica un leve descenso térmico, con valores que irán de 23°C a 27°C, aunque el clima seguirá inestable. Las lluvias y tormentas tendrían una probabilidad del 70%, principalmente durante la tarde y la noche.

El sábado, en tanto, se perfila como la jornada más fresca y húmeda del período, con chaparrones durante todo el día y temperaturas que se moverán entre los 21°C de mínima y 27°C de máxima.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse hidratada, extremar cuidados frente al calor y estar atentos a los avisos meteorológicos, especialmente por la posibilidad de tormentas y precipitaciones persistentes hacia el fin de semana.