El PJ publicó el Padrón Definitivo para su interna del 9 de marzo

Siguiendo el Cronograma Electoral, este martes 11 de febrero la Junta Electoral del Partido Justicialista, Distrito Corrientes; puso a disposición el Padrón Especial Definitivo de afiliados y afiliadas que podrán participar de la elección interna prevista para el 09 de marzo para elegir autoridades partidarias y cargos electivos provinciales y municipales.

Las consultas al Padrón Definitivo de afiliados y afiliadas se pueden realizar en los sitios web: https://pjcorrientes.org/ y https://pjcorrientes.com.ar/.

Además, el Padrón Definitivo puede ser consultado de manera física (está exhibido) en la Sede de la Junta Electoral, en Salta 663, de la Ciudad de Corrientes.

El Padrón Definitivo fue entregado por la Justicia Federal con Competencia Electoral e incluye los reclamos de incorporación que oportunamente realizaron afiliadas y afiliados, que no figuraban en el padrón provisorio.