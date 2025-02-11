¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Concurso fotográfico Encuentro por Corrientes La Libertad Avanza
Concurso fotográfico Encuentro por Corrientes La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

El PJ publicó el Padrón Definitivo para su interna del 9 de marzo

Por El Litoral

Martes, 11 de febrero de 2025 a las 23:29

 

Siguiendo el Cronograma Electoral, este martes 11 de febrero la Junta Electoral del Partido Justicialista, Distrito Corrientes; puso a disposición el Padrón Especial Definitivo de afiliados y afiliadas que podrán participar de la elección interna prevista para el 09 de marzo para elegir autoridades partidarias y cargos electivos provinciales y municipales.

Las consultas al Padrón Definitivo de afiliados y afiliadas se pueden realizar en los sitios web:  https://pjcorrientes.org/ y https://pjcorrientes.com.ar/. 

Además, el Padrón Definitivo puede ser consultado de manera física (está exhibido) en la Sede de la Junta Electoral, en Salta 663, de la Ciudad de Corrientes.

 El Padrón Definitivo fue entregado por la Justicia Federal con Competencia Electoral e incluye los reclamos de incorporación que oportunamente realizaron afiliadas y afiliados, que no figuraban en el padrón provisorio.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD