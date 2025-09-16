¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

abigeato Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral
abigeato Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Santa Lucia

Villordo celebró su reelección y destacó la buena relación con Juan Pablo Valdés

“La gente evaluó y vio que pusimos todo el empeño por solucionar problemas estructurales de Santa Lucía”, señaló Villordo en diálogo con Hoja de Ruta.

Por El Litoral

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 11:39

El intendente de Santa Lucía, Norberto Villordo, fue reelecto con el 48,9% de los votos y continuará al frente del municipio por un nuevo período. Tras conocerse los resultados, agradeció a la comunidad el respaldo y aseguró que la gestión logró avanzar en la resolución de problemas estructurales de la ciudad.

La gente evaluó y vio que pusimos todo el empeño por solucionar problemas estructurales de Santa Lucía”, señaló Villordo en diálogo con Hoja de Ruta.

Más allá de la contienda electoral, el jefe comunal también puso en valor el vínculo con su competidor, Juan Pablo Valdés, con quien dijo mantener un trato de respeto y diálogo. “Tenemos una buena relación y eso también ayuda a pensar en una política distinta, donde las diferencias no sean un obstáculo para seguir trabajando por la ciudad”, afirmó.

Con estos resultados, Villordo renovará su mandato en Santa Lucía y adelantó que los próximos años estarán centrados en “consolidar obras claves para el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Mirá la nota completa

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD