Villordo celebró su reelección y destacó la buena relación con Juan Pablo Valdés

El intendente de Santa Lucía, Norberto Villordo, fue reelecto con el 48,9% de los votos y continuará al frente del municipio por un nuevo período. Tras conocerse los resultados, agradeció a la comunidad el respaldo y aseguró que la gestión logró avanzar en la resolución de problemas estructurales de la ciudad.

“La gente evaluó y vio que pusimos todo el empeño por solucionar problemas estructurales de Santa Lucía”, señaló Villordo en diálogo con Hoja de Ruta.

Más allá de la contienda electoral, el jefe comunal también puso en valor el vínculo con su competidor, Juan Pablo Valdés, con quien dijo mantener un trato de respeto y diálogo. “Tenemos una buena relación y eso también ayuda a pensar en una política distinta, donde las diferencias no sean un obstáculo para seguir trabajando por la ciudad”, afirmó.

Con estos resultados, Villordo renovará su mandato en Santa Lucía y adelantó que los próximos años estarán centrados en “consolidar obras claves para el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

