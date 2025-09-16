¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Un hombre fue detenido por robar leche en polvo de un negocio

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 12:23

La Policía de Corrientes informó que en la tarde de este lunes un hombre fue detenido por robar mercadería de un local de la capital provincia.

Mientras realizaban su recorrida en inmediaciones de avenida Armenia y calle J.R. Vidal de esta ciudad, los agentes fueron alertados por un trauseúnte que denunció que una persona robó leche de un negocio.

Ante la situación, los efectivos emprendieron un amplio rastrillaje por zonas aledañas logrando por calles Basabilbaso y Monteagudo, logrando identificar a un individuo con las características descritas y en posesión de la mercadería robada. 

Al acercarse, se constató que el hombre tenía cuatro paquetes de leche en polvo. Fue detenido y trasladadado a la comisaría jurisdiccional. En tanto, a la mercadería quedó a disposición de la justicia. El joven tenía 30 años.
 

