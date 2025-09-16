Eduardo Ledesma Pregunta: hoy responde Coqui Ortiz

En el episodio 27 de Eduardo Ledesma Pregunta hablé con Coqui Ortiz. Guitarrista, compositor y cantor nacido en el Chaco, es una de las voces más singulares de la música litoraleña contemporánea. Su obra fusiona formas tradicionales como décimas, coplas, chamamé, rasguido doble y milongón, con influencias de la trova latinoamericana, el candombe y la canción popular.

Desde el año 2000 recorre escenarios del país y del exterior, compartiendo con referentes como Liliana Herrero, Luis Salinas, Jorge Fandermole, Carlos Aguirre y Teresa Parodi.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

El programa, que se estrena todos los martes a las 22, propone una serie de entrevistas a intelectuales, dirigentes políticos, artistas y profesionales de distintas ramas del saber y del hacer, para reflexionar sobre temas contemporáneos que nos atraviesan como sociedad: poder, política, género, cultura, arte. La voz y el silencio. La riqueza y la pobreza.

