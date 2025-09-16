¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

La confesión de Benjamín Vicuña sobre el futuro de sus hijos en Turquía

El actor brindó una entrevista para Intrusos donde fue consultado sobre sus hijos en Turquía y cómo es su relación con la actriz. Los detalles.

Por El Litoral

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 11:26

Luego de las especulaciones y las historias de los menores aprendiendo otro idioma, Benjamín Vicuña se refirió a los rumores de que sus hijos con la China Suárez se mudarían a Turquía, donde la actriz reside con su nueva pareja, Mauro Icardi. En una entrevista con Intrusos, el actor chileno reconoció que la situación le resulta "muy difícil" y que busca adaptarse a esta "nueva realidad" por el bienestar de Amancio y Magnolia.

El actor confesó que se siente incómodo hablando de temas tan personales en público: "Me da como mucha (incomodidad) estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia”. Sobre el rumor de la mudanza, aseguró que fue "una sorpresa" y que, a pesar de sus intentos de comunicarse, no sabe nada. En ese sentido, dijo: "no lo sé. Realmente no lo sé”.

Un nuevo orden de cosas según Benjamín Vicuña

A pesar de la situación, Vicuña se mostró sereno y aseguró que no hay nada "tan grave" al respecto. "Yo trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa por otro lado, trato de adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá", destacó.

El actor recordó que se mudó a Argentina para estar cerca de sus hijos, y esta nueva situación lo hace "pensar mucho". A pesar de que la noticia es "demasiado reciente", Vicuña se muestra dispuesto a planificar su futuro para estar cerca de sus hijos.

FUENTE: minutouno.com

