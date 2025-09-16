La confesión de Benjamín Vicuña sobre el futuro de sus hijos en Turquía

Luego de las especulaciones y las historias de los menores aprendiendo otro idioma, Benjamín Vicuña se refirió a los rumores de que sus hijos con la China Suárez se mudarían a Turquía, donde la actriz reside con su nueva pareja, Mauro Icardi. En una entrevista con Intrusos, el actor chileno reconoció que la situación le resulta "muy difícil" y que busca adaptarse a esta "nueva realidad" por el bienestar de Amancio y Magnolia.

El actor confesó que se siente incómodo hablando de temas tan personales en público: "Me da como mucha (incomodidad) estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia”. Sobre el rumor de la mudanza, aseguró que fue "una sorpresa" y que, a pesar de sus intentos de comunicarse, no sabe nada. En ese sentido, dijo: "no lo sé. Realmente no lo sé”.

Un nuevo orden de cosas según Benjamín Vicuña

A pesar de la situación, Vicuña se mostró sereno y aseguró que no hay nada "tan grave" al respecto. "Yo trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa por otro lado, trato de adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá", destacó.

El actor recordó que se mudó a Argentina para estar cerca de sus hijos, y esta nueva situación lo hace "pensar mucho". A pesar de que la noticia es "demasiado reciente", Vicuña se muestra dispuesto a planificar su futuro para estar cerca de sus hijos.

