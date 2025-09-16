Murió Robert Redford, una leyenda de Hollywood

Una de las leyendas más grandes de la historia del cine, Robert Redford, ha fallecido a la edad de 89 años, según confirmó el diario The New York Times. El actor murió en su casa de Provo, Utah, mientras dormía, de acuerdo con un comunicado de Cindi Berger, directora ejecutiva de Rogers & Cowan PMK. Las causas del deceso, por el momento, no han sido reveladas.

Nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, Redford se convirtió en uno de los actores más aclamados y populares de su generación, alcanzando su apogeo entre finales de la década de los 60 y los 70. Su presencia en la pantalla, con un aura de galán, cautivaba a las audiencias. Junto a su gran amigo y colega, Paul Newman, protagonizó éxitos que marcaron la historia del cine y que a día de hoy siguen siendo recordados.

Robert Redford: un icono de la pantalla grande

La extensa carrera de Redford incluye participaciones en películas que se convirtieron, por su historia y producción, en clásicos de Hollywood, como Butch Cassidy and The Sundance Kid, El golpe, El gran Gatsby, Los siete días del Cóndor y Todos los hombres del presidente.

Además de su trabajo como actor, Redford fue un gran crítico del manejo de la industria de Hollywood. Por esta razón, fundó el Festival de Sundance, un evento de cine independiente que se ha convertido en uno de los más reconocidos a nivel mundial. Eso sí, hay que destacar que en los últimos años, Redford se había retirado de la actuación para dedicarse a otros proyectos.

FUENTE: minutouno.com