Nuevo parte médico de Thiago Medina: "Presentó un registro de fiebre"

La situación de salud de Thiago Medina mantiene conmocionado al público. Un nuevo informe proporcionó este martes detalles sobre la evolución del exparticipante de Gran Hermano tras el grave accidente de moto que sufrió el viernes en Moreno.

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”, dijo el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

El informe médico agrega que el joven “presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico”. Por último, concluye en que “no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

En el parte anterior, difundido durante la tarde del lunes daba cuenta de que Medina se encontraba “estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado” y anticipaba que iban a realizar una “evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta”.

Cabe recordar que el sábado por la noche se confirmó que el ex Gran Hermano tenía de la cuarta a la novena costilla rotas, además de la clavícula, el pulmón y el hígado perforado, se sometió a drenaje por derrame de sangre y se le extirpó el bazo.

Por el momento, la familia de Thiago continúa con el pedido de las cadenas de oración. “Necesitamos seguir orando, con fe vamos a lograr su evolución”, dijo la mamá de sus gemelas, Daniela Celis.

