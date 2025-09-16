Liga Nacional: el Club Regatas de Corrientes jugará como local en la cancha de San Martín

El Club de Regatas de Corrientes anunció que sus partidos de la Liga Nacional de Básquetbol en calidad de local se disputarán en el estadio del Club San Martín, mejor conocido como el Fortín Rojinegro.

Cabe recordar que esta situación se da mientras se reponen los daños del techo derrumbado en las instalaciones del Regatas.

Es menester traer a la memoria que el pasado 13 de agosto durante trabajos de remodelación se produjo este incidente donde no hubo heridos.

Desde Regatas agradecieron públicamente “la predisposición y colaboración” de la dirigencia de San Martín por facilitar el estadio para que el equipo continúe compitiendo con normalidad, evitando mayores interrupciones en el calendario.