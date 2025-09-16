“Esquina es la ciudad más linda del mundo, pero necesita otra forma de hacer política”

En diálogo con Hoja de Ruta, el candidato a intendente de Esquina por la propuesta Ahora Sí, Carlos "Tanti" Bianchi, destacó la oportunidad que representa el estreno de la boleta única en el municipio. “Este sistema pone en igualdad de condiciones a todos los candidatos, algo que antes era imposible contra el aparato del poder de turno”, señaló.

Bianchi sostuvo que su espacio político busca diferenciarse de las prácticas tradicionales en la ciudad: “Queremos mostrar una alternativa con principios, con valores y con las manos limpias. Creemos que la política tiene que volver a respaldarse en la ética”.

El viceintendente, que en su momento se distanció del actual jefe comunal Hugo Benítez por diferencias de postura, apuntó contra los “manoseos” de la política local y las alianzas cambiantes: “La gente está cansada de que hagamos política para ver dónde nos acomodamos, sin una idea clara de hacia dónde vamos”.

Respecto a sus propuestas, Bianchi remarcó la necesidad de modernizar el organigrama municipal, fomentar la producción local y aprovechar el turismo como motor de desarrollo. “Esquina recibe semanalmente un caudal de turistas que supera el 10% de su población, pero ese visitante no está consumiendo productos regionales. Queremos generar trabajo genuino a partir de esa oportunidad”, explicó.

Por último, defendió su identidad radical y la herencia familiar en la política: “Ser radical es una cuestión de principios y banderas. Siempre me inculcaron la transparencia y la honestidad en la función pública”.

