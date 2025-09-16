Más de 800 competidores participaron en la Copa Liga de las Américas de Taekwondo ITF

La ciudad de Corrientes fue escenario de una de las competiciones más importantes de taekwondo ITF del continente este sábado y domingo.

La Copa Liga de las Américas, organizada por la Asociación Civil Academia Superior de Taekwondo ITF reunió a más de 800 competidores, entre ellos daneses, cinturones negros y cintos de colores, provenientes de distintas provincias argentinas y países limítrofes.

El evento tuvo lugar en el Club Deportivo Juventus, consolidándose como uno de los torneos más convocantes tanto a nivel nacional como internacional. Las jornadas comenzaron el sábado 13, con la competencia de los daneses (cinturones negros), quienes mostraron un nivel técnico excepcional en las pruebas de tules y luchas en todas las categorías.

Según el Presidente de la Asociación, Senior Master Jorge Demarchi, el nivel de las competencias fue sobresaliente. "El nivel técnico y deportivo observado durante el sábado superó el 80% en términos positivos. Nos regalaron muy buenos tules y luchas apasionantes", destacó.

El domingo 14, la jornada arrancó con el acto central de apertura, que contó con la presencia de importantes autoridades locales y de la disciplina. Entre ellos, se destacaron el Intendente de la Ciudad de Corrientes, Dr. Eduardo Tassano, el vicepresidente del Club de Regatas Corrientes, el subsecretario de desarrollo deportivo y grandes eventos, Prof. Matías Bocalon, y el Comisario Mayor y IV Dan de Taekwondo, Lic. Alfredo Ricardo Delgado, en representación de la Policía de Corrientes.

Durante la ceremonia, se confirmó que las próximas ediciones del torneo se realizarán en Rosario en 2026 y en Concepción del Uruguay en 2027, lo que asegura la continuidad y el crecimiento de este evento a nivel nacional.

La jornada continuó con las competencias de los cintos de colores, que incluyeron desde las categorías infantiles hasta adultos. Estas presentaciones no solo destacaron el nivel técnico de los participantes, sino también el espíritu de integración y camaradería que caracteriza a este deporte.

La presencia de competidores de países limítrofes reafirmó la proyección internacional de la Copa, consolidando a Corrientes como un referente en el taekwondo de la región.

El evento no solo dejó un saldo positivo en términos de participación y rendimiento, sino también en lo que respecta a la unión de practicantes de diferentes lugares.

Los organizadores y miembros del Comité Deportivo de la ACAST coincidieron en subrayar el éxito de la convocatoria y la importancia de que Corrientes continúe siendo sede de eventos de esta magnitud.