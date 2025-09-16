¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

abigeato Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral
Premio Docente Destacado 2025

Valdés: "Las maestras correntinas son realmente una fortaleza que tiene la provincia"

El gobernador de Corrientes encabezó la premiación en la mañana de este martes en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde se destacó la labor de 23 docentes.

Por El Litoral

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 11:47
Cachito Monzón
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este martes un acto en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde se reconoció a docentes de la provincia.

Se trata del Premio Docente Destacado 2025, una distinción que reconoce el esfuerzo, la innovación y el compromiso de quienes día a día trascienden las aulas con proyectos transformadores.

El mandatario dijo al respecto que “estamos destacando algunos ejemplos de los tantos que existen en la provincia de Corrientes, que son anónimos y muchas veces invisibles”, y continuó que “hacer un homenaje a estos docentes es para tomar un poco de consciencia de que es fundamental que hagamos el esfuerzo ahí, en la primaria, en la secundaria y en terciario también”.

Cabe recordar que este premio distingue a docentes por sus proyectos innovadores, el uso de la tecnología, el fortalecimiento de la identidad cultural, la inclusión y el compromiso comunitario.

“Las maestras correntinas son realmente una fortaleza que tiene la provincia”, destacó Valdés antes de empezar con la entrega de las distinciones a 23 docentes 

"No hay techo. Los alumnos pueden llegar a donde se propongan"

María de los Ángeles Herrera, Ingeniera Química y docente universitaria, fue reconocida por segunda vez como docente destacada por el gobierno de Corrientes. Con 49 años y 14 de experiencia en la Escuela Técnica Dr. Juan Esteban Martínez de Bella Vista, Herrera diálogo con El Litoral, compartió su experiencia en la enseñanza de prácticas profesionalizantes y el impacto de los proyectos realizados por sus alumnos

"Un proyecto educativo me trajo hasta aquí. Gracias a ello, los estudiantes lograron el tercer lugar en un concurso nacional, entre más de 400 proyectos. Este es uno de los mejores emprendimientos que realicé a nivel profesional, y ver a los chicos crecer, defender sus ideas y llegar hasta aquí con tanto esfuerzo me llena de orgullo", expresó visiblemente emocionada.

La distinción recibida, según Herrera, refleja el arduo trabajo y la dedicación de los docentes. "Este reconocimiento es muy importante para los maestros, quienes trabajamos incansablemente todos los días. Estoy realmente feliz y emocionada por todo lo que he recorrido", señaló.

Por segundo año consecutivo, Herrera recibe el premio a la docente destacada. "Mi mensaje a los alumnos es claro: No hay techo. Pueden llegar a donde se propongan, porque tienen actitud, ganas y capacidad de sobra".
 

 

 

