Arde Corrientes: 14 focos ígneos en un solo día

El informe oficial del Gobierno de Corrientes sobre la situación ígnea en la Provincia da cuenta este miércoles que en la jornada se registraron 14 incendios: 7 ya extinguidos y otros 7 todavía activos a las 20 horas. Los extinguidos tuvieron lugar en Itatí, Puente Tala (Zona 20), Parada Coco, Ruta Provincial (RP) N°126, Tatá Cuá, Derqui y Empedrado (Paraje El Pollo).

Mientras que a las 20 seguían activos los incendios en Alvear, Santo Tomé, Mariano I. Loza, Riachuelo, San Luis del Palmar, Curuzú Cuatiá (zona Vaca Cuá) y Perugorría.

Las altas temperaturas se mantendrán hasta el lunes. Pero se espera que para este jueves a la tarde se registren lluvias de variada intensidad, que permitan aliviar la zona sur de la provincia, una de las más castigadas por los incendios-