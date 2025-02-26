La Libertad Avanza se alista para dar pelea en las elecciones de Corrientes

"La Libertad Avanza encabezará la batalla, y quienes quieran, acompañarán", aseguró este miércoles el diputado nacional Lisandro Almirón en el primer evento partidario de La Libertad Avanza en Corrientes, que se llevó a cabo en la sede oficial de dicho espacio ubicada en la calle 25 de Mayo 1648.

La tarde empezó con una premisa inamovible de la boca del principal referente del espacio, Almirón quien exclamó "La Libertad Avanza va a liderar el espacio político en Corrientes, y quienes estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, sabrán cómo acompañar", en alusión a los rumores sobre candidatos provenientes de fuera del espacio ya constituido, poniéndole punto final al asunto.

La determinante farse surge como respuesta al embate tanto del oficialismo provincial como de la oposición, que buscan instalar confusión en un momento donde el candidato aún no se presenta formalmente.

"Van a utilizar todo lo que sea necesario para bajarnos los brazos" afirmó Almirón. "Tenemos la gran oportunidad de cambiar el rumbo de más de un cuarto de siglo soportando a los mismos de siempre, achicando al estado, volviendo a la meritocracia y no siendo socios electorales del gobierno provincial".

"La casa llena celebra ante las propuestas del partido que ataca las bases sobre las que se erige el actual oficialismo: el gasto público en pauta y obras, las tasas y los impuestos, y la situación en la que se encuentran los empleados públicos con sus salarios".

Lisandro Almirón ya viene cuestionando la forma en que se administra la provincia desde hace bastante tiempo y se ha vuelto uno de los principales problemas tanto para el gobernador como sus subordinados directos, a quienes define como "los principales culpables de la enorme presión fiscal que sufren los correntinos para sostener un sistema de pobreza extrema".

"Es incuestionable la adherencia al discurso que enarbola el gobierno nacional en la provincia, un gran número de oyentes acompaña a través de las redes por el vivo de Youtube, tanto así como las personas que escuchaban al referente desde las puertas de la sede en la calle por falta de lugar".

"Cómo mensaje, el diputado realizó dos pedidos: acompañar al proyecto sin tenerle miedo a quienes hoy llevan las áreas de gobierno, y proteger los votos del espacio en favor del presidente llegado el momento de los comicios.

"Tenemos situaciones que son insostenibles, por eso hoy se reúnen con nosotros gente del sector empresarial, comercial, de seguridad, salud y educación que quieren ayudar a crear algo mejor para la provincia" enfatizó.

"La Libertad Avanza repite la formula de 2023 y cambia las reglas del juego político en contra del oficialismo".