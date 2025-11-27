En una apasionante definición, San Martín se quedó con la Copa Jorge Desagastizabal en el torneo Oficial de primera división en el básquetbol capitalino.

En la segunda final, San Martín venció a Córdoba 76 a 65, logró revertir los 10 puntos (73-83) que le había sacado el rival en el primer cotejo y logró el título.

Mateo Rearte fue la figura que tuvo San Martín. Terminó con 27 puntos y fue autor del libre que le dio la diferencia que le permitió lograr la Copa. Por su parte, Gerónimo Ramallo sumó 19. En Córdoba, se destacaron Juan Cruz Rinaldi con 20 y Lucio Sánchez con 19.

El partido que se jugó en el estadio Raúl Argentino Ortíz fue controlado por el local a lo largo de los 40 minutos. Llegó a tener una ventaja de 18 puntos pero Córdoba reaccionó para “ponerse en partido” y achicar la brecha que le permitía ser campeón. (podía perder hasta por 9 puntos).

La definición fue electrizante. Rearte fue a la línea de tiros libres, anotó un lanzamiento y dejó el marcador 76 a 65. Con seis segundo por jugar, Córdoba tuvo dos opciones de lanzamientos, pero los tiros de dos puntos quedaron cortos por la buena defensa del rival. El marcador global quedó 149 a 148 y el juvenil equipo de San Martín festejó.

El plantel de San Martín en la consagración estuvo compuesto por Dante Saettone, Gerónimo Brocal, Nicolás Lemos, Lautaro Acuña, Gerónimo Ramallo, Marcos Solari, Giovano Pértile, Valentino Saucedo, Mateo Rearte, Lautaro Briend, Augusto Cardozo y Matías Fernández.

El equipo fue dirigido técnicamente por Gustavo Mascaró, en tanto que Nahuel González fue su asistente.

La Copa Jorge Desagastizabal la jugaron los equipos que habían finalizado del quinto al octavo lugar de la fase de grupo. Además, de los finalistas, estuvieron Juventus y Hércules.