La Unne definió su receso administrativo anual: cuándo inicia y qué plazos se suspenden

El Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), junto a sus institutos y carreras dependientes, definió el cronograma y las previsiones para el receso anual administrativo de verano que tendrá lugar al finalizar el ciclo lectivo 2025.

La medida fue rubricada a través de la Resolución N° 8967/2025, firmada por el rector, Gerardo Omar Larroza, y la secretaria General Administrativa, contadora Analía Falcón.

El receso se desarrollará desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026.

Plazos congelados y cierre Institucional

La Resolución detalla que, durante el período establecido, se tomarán las siguientes medidas administrativas:

Suspensión de mesas de entradas: se suspenderá el funcionamiento de las distintas oficinas de Mesa de Entradas y Salidas de los Institutos, así como el ingreso de todo tipo de trámite administrativo. La única excepción serán las diligencias urgentes cuya demora pudiera generar perjuicios a terceros o a la Universidad.

Suspensión de plazos: se suspenderán los plazos administrativos durante la vigencia del receso, salvo en el caso de los procedimientos de llamados de cargos que ya se encuentran en trámite.

Cierre total: el Instituto Rectorado se mantendrá cerrado al público, sin ninguna actividad, entre el 2 y el 31 de enero de 2026.

Licencias del personal no docente

De acuerdo con el Artículo 79º del Convenio Colectivo de Trabajo, el personal No Docente deberá hacer uso de su licencia anual ordinaria en un período comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 11 de febrero de 2026.

El personal asignado al cierre del ejercicio contable administrativo 2025 podrá continuar con sus tareas durante el receso, pero deberá gozar su licencia anual en su totalidad antes del 30 de abril de 2026.