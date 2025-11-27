Comunicaciones volvió al triunfo y espera por Amancay

Luego de dos derrotas consecutivas, Comunicaciones se reencontró con la victoria. En Mercedes, venció a Hindú de Córdoba 71 a 61 para quedar con una marca de 5 triunfos en 7 presentaciones.

Frente al elenco cordobés, Comunicaciones mostró un rendimiento que fue de menos a más, revirtió un 2-14 del inicio para poder recuperarse y festejar frente a su público.

Lucas Machuca con 13 puntos, Agustín Bruner con 12 y Phillip Lockett con 10 fueron los principales goleadores en el equipo mercedeño, en tanto que el venezolano Franger Pirela estuvo ausente por participar con su seleccionado de las eliminatorias camino al Mundial Qatar 2027. En Hindú (2-5), su principal goleador resultó Santiago Bruno con 20 puntos.

Comunicaciones cometió errores en el inicio y recién pudo anotar después de seis minutos de juego. Son embargo siguieron las pérdidas, algunas provocadas por la presión defensiva del rival, y la brecha se clavó en 12 (2-14).

A partir de la defensa, Comunicaciones intentó la primera reacción, sin embargo la visita encontró recursos para anotar y mantenerse al frente 18 a 14.

En el segundo cuarto, prevalecieron los tiros desde el perímetro. Damián Pineda adelantó por primera vez al local (22-21), pero la visita contestó con Bruno y sus tiros de tres para quedar arriba 32 a 29.

En el inicio del tercer capítulo, Hindú mantuvo su efectividad y se escapó por 7 puntos. Sin embargo, tres buenas defensas del aurinegro y dos triples de Facundo Wolinsky le permitieron a Comu pasar al frente por cuatro. Con ese tramo positivo y ante un rival de bajo goleo, el local se fue al último descanso ganando 50-44.

En el comienzo del cuarto final, Hindú se sostuvo con los triples de Kelly Hinds y Tomás Ludueña, mientras que Comunicaciones repartía mejor el goleo para mantenerse arriba. Pero, como en el inicio del juego, volvieron las pérdidas en el local, que no logró despegarse. Recién con casi 2 minutos por jugar, Comu sacó una diferencia de diez puntos, la máxima del partido, y se encaminó hacia un necesario triunfo.

La próxima presentación de Comunicaciones será el domingo 30 y jugará nuevamente de local. Esta vez para recibir a Amancay de La Rioja.