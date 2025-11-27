Corrientes entre las 10 ciudades más calurosas del país

El calor llegó para quedarse en la provincia y en la jornada del jueves se pudo sentir. La ciudad de Corrientes se quedó con el puesto 10 del ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La máxima marcó 36°C y la sensación térmica los 40°C. Los pronósticos indican solo para el domingo temperaturas templadas y luego vuelve por encima de los 32°C.

Temperaturas en aumento

Archivo Marcos Mendoza

El termómetro volvió a subir y para las 13 de este jueves, la máxima marcó 34,4°C posicionándose entre las ciudades con mayor temperatura en toda la Argentina. Horas más tarde, para las 16 la temperatura siguió en aumento con 36°C pero una sensación térmica que alcanzó los 40°C.

Fuente: SMN

Otras ciudades que se encontraban en el top 10 de las 13 fueron en primer lugar Las Lomitas Formosa con 39.8°C, en segundo lugar Santiago del Estero con 39,4°C, en tercer lugar Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco con 38.2°C, cuarto San Ramón de la Nueva Orán, Salta con 35.9°C.

Seguido por Resistencia, Chaco con 35,9°C. En el puesto 8 está San Miguel de Tucumán con 35.1°C, seguido por San Fernando del Valle de Catamarca con 34,2°C y finalmente Corrientes con 34.1°C. Con el correr de las horas la temperatura fue ascendiendo y se hizo más intenso el calor en el territorio correntino.