Varas: “Es cuestión de tiempo para que Martínez tenga el lugar que ocupo yo”

El plantel de Regatas Corrientes retomó los entrenamientos con el objetivo puesto en el Final 4 de la Liga Sudamericana de Baloncesto.

Luego del triunfo frente a Instituto, el pasado jueves 20, por la Liga Nacional, los jugadores de Regatas tuvieron unos días de descanso y el martes volvieron a las prácticas.

“Necesitábamos descansar, hace 19 días que estábamos sin un día libre, entonces también necesitamos descansar de nosotros, tuvimos una convivencia muy larga, y obviamente que este descanso fuer volver con todas las pilas”, comentó Juan Manuel Varas, entrenador de Regatas.

El próximo desafío para el Fantasma es la semifinal de la Liga Sudamericana que se jugará en Luque, Paraguay. En esta instancia el rival será Olimpia Kings de Asunción. El partido está programado para el sábado 6 de diciembre a las 19.10 hs.

“Es un partido definitorio, sabemos del rival, lo tenemos visto y lo seguiremos estudiando”, sostuvo el DT que también habló sobre la presencia de Javier Martínez, uno de los jugadores históricos de Regatas en la conducción técnica de Olimpia.

“Con Javier desde que soy el entrenador hemos generado un contacto de colegas. Está haciendo un trabajo super prolijo y es cuestión de tiempo para que el día de mañana tenga el lugar que tengo yo. Obviamente que en la semifinal nos vamos a sacar los ojos. yo para que Regatas sea finalista y él para que Olimpia lo sea”.