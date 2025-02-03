Sorpresa: designan a un hombre cercano a Camau en Yacyretá

Facundo Palma, ex funcionario municipal y hombre cercano a Mauricio "Camau" Espínola, fue designado este lunes como consejero en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

La información se conoció en el Boletín Oficial que señala: "Desígnase al escribano Facundo Palma en el cargo de Consejero de la EBY, organismo actuante en la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, para completar un período de ley que vence el 4 de abril de 2027".

Palma es dirigente liberal, y también formó parte de la gestión de Camau Espínola durante su intendencia, donde se desempeñó como subsecretario general de Turismo, Deporte y Cultura.

Espínola habló de la designación de Palma y dijo que se trata “de un gran gesto” del Gobierno, que responde “a una mirada estratégica que tengo sobre Yacyretá y sobre la provincia de Corrientes”

“Desde hace tiempo vengo planteando la necesidad de rediscutir Yacyretá, desde una mirada profesional, planificada y que bregue por el desarrollo de nuestra provincia. La designación de Palma va en ese sentido, no se trata de un cargo como un favor político”, afirmó en diálogo con La Nación.

Consultado por el impacto político de la decisión, dijo que es consciente de que “estamos en el marco de un proceso que tiene tiempos, etapas y aspiraciones”, pero sin desconocer que se trata de un “gesto” positivo de cara a lo que viene, que son las elecciones.

CAMAU CERCA DE LLA

El senador nacional Carlos "Camau" Espínola pasa enero en Corrientes con el reloj político en cuenta regresiva hacia las elecciones, para las cuales no oculta su intención de competir por la Gobernación.

En ese camino se mostró proclive a una alternativa electoral con La Libertad Avanza, bajo el objetivo principal de generar una nueva matriz productiva que genere empleo privado.

"La construcción en Corrientes es con frentes, porque el sistema electoral de nuestra provincia es otra de las cosas que tenemos que modernizar; hay 50 partidos y hay 50 boletas o más en el cuarto oscuro, entonces es importante que acá estemos todos lo que estamos dispuestos a generar este cambio que Corrientes necesita. Y todos los que tengan esta mirada, incluyendo la Libertad Avanza, sectores del radicalismo, sectores del peronismo, sectores independientes, sectores de los partidos provinciales, tenemos que estar juntos empujando en ese sentido. Después vendrán las candidaturas", dijo el ex medallista en una entrevista a El Litoral.

Además, sostuvo que "La Libertad Avanza es fundamental, como es fundamental que estemos todos en una mirada de una construcción que le lleve a la sociedad la tranquilidad y la fortaleza, que todo lo que proponemos, los cambios que se necesitan en Corrientes, los vamos a poder hacer. Y creo que va a ser una elección donde van a haber varios frentes, y bienvenido sea que haya más opción para la sociedad".