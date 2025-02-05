Valdés, sobre los incendios en Corrientes: "Estamos frente a una de las peores sequías"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió este miércoles a los incendios que azotan a la provincia por la extensa sequía, en medio de una ola de calor, donde la temperatura alcanza los 40 grados.

"Estamos frente a una de las peores sequías y debemos extremar los cuidados. El uso del fuego está prohibido. Seamos responsables", dijo el mandatario en sus redes sociales.

En ese sentido, aseguró que la Provincia está combatiendo el fuego con "aviones hidrantes y un gran trabajo de la Brigada de Incendios Forestales, Bomberos Voluntarios, Policía de Corrientes, Defensa Civil, Ejercito Argentino, Vialidad Provincial, junto a los municipios afectados".

En las últimas horas se registraron incendios en Mariano I. Loza, donde murió una joven docente rural, al tratar de ayudar a combatir las llamas. Además, hay focos en Curuzú Cuatiá, entre otros municipios.

PROHIBIDAS LAS QUEMAS

Entre tanto, la Dirección de Recursos Forestales señalo que Corrientes se encuentra en alerta extrema y recordó que está prohibida todo tipo de quemas en la provincia.

En caso de incendios, se pueden reportar las emergencias por medio de la App Alertas Corrientes o al Celular 379 450-4697, las 24 horas.