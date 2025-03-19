Valdés entregó viviendas e inauguró un cajero automático en un municipio de Corrientes

El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés entregó ayer en Colonia Libertad 20 viviendas y anunció la construcción de 15 a través del Programa de Demanda Libre del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO). Además, inauguró un cajero automático del Bando de Corrientes.

"La inversión que hicimos en la localidad respecto a obras es realmente importante", expresó. Y apuntó contra dichos políticos equivocados: "dicen que solo hacemos obras en la capital y, sin embargo, no ven lo que hicimos en el interior”. A lo que agregó que “muchas veces es fácil hablar, pero es difícil construir”.

El mandatario provincial subrayó que, al asumir su cargo, se encontraron con diversas dificultades en Colonia Libertad, pero que a lo largo de los años se implementaron numerosas obras, como cordón cuneta, enripiado de calles, y la construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), entre otras.

En cuanto a las viviendas entregadas, Valdés explicó que cada una tiene un costo cercano "a 90 millones de pesos, algo que es imposible afrontar para una familia, pero sí podemos colaborar y trabajar para que los demás puedan tener su casa, lo vamos a seguir haciendo”.

En Colonia Libertad “tenemos una demanda total de 19 viviendas, así que vamos a hacer 15 más de demanda libre de estas características. Llega el compromiso de ustedes como correntinos, de ese esfuerzo que hicieron, de lo que tienen que hacer, que es construir su hogar y seguir trabajando, dando gracias a Dios los que tenemos fe, darles a nuestros hijos valores cristianos, educación” pidió el mandatario provincial a los beneficiarios..

"Note en esta localidad que salimos adelante, donde invertimos, trabajamos, pusimos dedicación, esfuerzo, así que espero que sigan de esta manera”. Recalcó que “no bajen los brazos, porque solamente juntos vamos a construir el futuro, nadie nos va a regalar absolutamente nada”.

Por su parte, el intendente de Colonia Libertad, Roberto Fracalossi, también destacó el trabajo conjunto con INVICO y la provincia, recordando cómo, desde 2017, el municipio comenzó a abordar la necesidad de viviendas y cómo la colaboración con el gobierno provincial permitió concretar esta realidad.

"Vemos con satisfacción que estamos cerrando nuestra última etapa de gestión con 50 viviendas concluidas”. A lo que agregó que “este tipo de obras se puede lograr cuando se tiene un Gobernador que escucha a sus intendentes, las necesidades que plantea, y que está dispuesto a acompañar”, expresó.

Finalmente, el gobernador Valdés inauguró un nuevo cajero automático en la localidad, una obra que facilitará el acceso de los vecinos a los servicios bancarios sin necesidad de desplazarse a otras localidades. Con este nuevo servicio, Valdés reafirmó su compromiso con la inclusión digital y el desarrollo de la infraestructura bancaria en las zonas más alejadas de la provincia.

"Tener un cajero automático parece una cuestión simple y sencilla pero no lo es, porque para conseguir uno se necesita la autorización del Banco Central de la Nación Argentina”, destacó al comenzar su discurso el Gobernador Valdés y también indicó que “los bancos tienen sus réditos cuando tienen transacciones, y no alcanzan realmente a pagar los costos”. Asimismo, preguntó: “¿qué tenemos que hacer entonces nosotros cuando tenemos una banca pública?”, a lo que respondió que “como dueños del paquete accionario mayoritario tomamos una decisión, de llevar una solución respecto de la población, porque tenemos interés de que la gente viva mejor y tenga inclusión digital”.

Además, el mandatario recordó que para la persona que necesita hacer un trámite bancario y tiene que desplazarse a un lugar lejano para ello “le cuesta mucho”, y explicó que “ir hasta Curuzú un remis cuesta entre 50 y 80 mil pesos, ida y vuelta”, considerando que al tener un cajero cercano “le da a una persona la oportunidad de que su sueldo le rinda más”. “Esto no es una meta que la hacemos en uno o dos días, la buscamos y la planificamos, y tenemos esta posibilidad de llegar a cada uno de los correntinos”, acentuó el Gobernador y recordó el cajero que abrió en Isla Apipé considerándolo como “emblemático”.

“Hace dos años otorgamos un crédito alto en Monte Caseros, y generamos trabajo, pero recuperamos esa plata”, apuntó Valdés y añadió que “tuvimos la mayor ganancia en la historia de la provincia de Corrientes, en el año que paso, y ganamos los correntinos 50 millones de dólares”. “Por eso nosotros, brindamos una porción de esa ganancia para brindarles servicio a los correntinos”, asentó el jefe del Ejecutivo Provincial, y también expresó que “somos el motor del desarrollo, y la economía, y por esto otorgamos los créditos a través del Banco de Corrientes, porque éste es fundamente para el futuro de los correntinos”.