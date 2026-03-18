Extradición concedida: Italia enviará a Corrientes a un hombre prófugo desde 2025

La Oficina Judicial de la ciudad correntina de Goya recibió este miércoles la confirmación oficial por parte del Ministerio de Justicia de la República de Italia sobre la concesión de la extradición de Bernardo Jesús Fernández.

El hombre, vinculado al Legajo de Juicio Nº 10585/4, permanecía prófugo de la justicia argentina hasta su detención en territorio europeo el año pasado.

Fernández tenía pedido de captura internacional desde mayo de 2025 y fue localizado en la provincia de Messina tras un intenso trabajo de cooperación policial. Con la resolución favorable de la justicia italiana, se pone fin a su etapa de evasión para dar inicio al proceso de repatriación.

Trámites administrativos y medidas coercitivas

Si bien la extradición ya es un hecho, las autoridades de Italia dispusieron medidas coercitivas adicionales para asegurar que el traslado se cumpla de manera efectiva. No obstante, el plazo para el movimiento físico del detenido aún no ha comenzado a correr.

Para que se inicie la cuenta regresiva del traslado, se requiere:

Notificación formal: debe intervenir el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de Italia.

Marco legal: el procedimiento se rige estrictamente por el Artículo 19 del Tratado Bilateral de Extradición vigente entre ambos países.

Coordinación con INTERPOL

Ante la confirmación del fallo, la justicia de Goya ya se encuentra facultada para iniciar las gestiones logísticas. El proceso de retorno será coordinado con el departamento de INTERPOL OCN Buenos Aires, perteneciente a la Policía Federal Argentina.

Una vez que Fernández sea entregado a las autoridades nacionales y trasladado a la provincia de Corrientes, deberá enfrentar las instancias correspondientes del juicio oral. El caso destaca la efectividad de los mecanismos de cooperación internacional para dar respuesta a causas que tramitan en fueros locales.