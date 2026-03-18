Pruebas de River en Corrientes: gran convocatoria de jóvenes talentos

Más de 350 jóvenes futbolistas de distintos clubes de la ciudad participaron de la primera jornada de pruebas organizadas por Club Atlético River Plate en conjunto con la Liga Correntina de Fútbol.

La actividad se desarrolló el martes 17 y continuará durante las próximas jornadas.

Evaluación de talentos

Las pruebas están a cargo del equipo de scouting del club, encabezado por José Correa y Pablo Espiñeira, quienes observan a jugadores infantiles y juveniles con el objetivo de detectar nuevos talentos.

Durante la primera jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades en distintos ejercicios y partidos.

Continuidad de las jornadas

Desde la organización informaron que las pruebas seguirán este miércoles 18 y jueves 19, a partir de las 16.

El escenario de la actividad es el predio de la Asociación Correntina Interprofesional, ubicado sobre la Ruta Nacional N°12, kilómetro 1.037.

Articulación local

Desde la Liga Correntina de Fútbol destacaron el acompañamiento de la ACI, que cedió sus instalaciones para el desarrollo de las jornadas.

La iniciativa permite que jóvenes jugadores de la región accedan a una instancia de evaluación directa con uno de los clubes más importantes del país.