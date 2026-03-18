Corrientes: investigaban abigeato y encontraron una plantación de marihuana

La Policía de Corrientes informó que el martes descubrió una plantación de marihuana en la localidad de Bella Vista mientras se investigaba un caso de abigeato.

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica realizaban una investigación en conjunto a la Unidad Fiscal interviniente en un caso de abigeato. Las tareas desembocaron en una orden de allanamiento en un domicilio de la mencionada localidad.

En el procedimiento no se encontraron animales relacionados al caso que se investiga pero se realizó el descubrimiento de plantas de marihuana en el patio del domicilio.

Ante esta situación intervino el personal especializado que aplicó el protocolo para constatar que se trataba de plantas de cannabis sativa, las cuales fueron secuestradas para iniciar actuaciones por la infracción de la Ley Nacional 23.737.

En tanto que en la comisaría correspondiente se continuaron con las diligencias del caso.

