“La próxima gestión deberá proveer de recursos a los chicos de primaria y nivel inicial"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés llegó este jueves a la mañana Colonia Liebig para inaugurar el jardín de infantes Infantes Nucleado N°74 y entregar 400 notebooks en el marco del programa provincial "Incluir Futuro". Además, anunció la construcción de una escuela primaria al lado del establecimiento

Ratificó una vez más su compromiso en el fortalecimiento de la educación pública y detalló que la entrega de tablets están adaptadas a los niños con aplicaciones educativas para aprender jugando y que forman parte del programa Mitaí Digital.

En la apertura del acto, el gobernador expresó su alegría y compromiso con la educación de los más chiquitos. Recordó que: “cuando era diputado nacional apareció en la Cámara de Diputados la obligatoriedad del jardín para los niños de 3 años. Era un panorama difícil completar jardines para los nenes de 4”.En este sentido, destacó la necesidad de "implementar políticas presupuestarias que permitan proyectar a largo plazo".

De esta manera, la incorporación de niños al sistema educativo, permite “una cuestión de igualdad, ya que ofrece a las madres la oportunidad de regresar o insertarse en la actividad laboral a la vez que a los chicos incorporar aprendizaje desde antes”, sostuvo.

“Cuanto antes estén preparados para el futuro, mejor. Cuestiones como esas también estamos atendiendo desde los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), al salir los chicos de la lactancia, pueden integrar un programa que instrumenta el Ministerio de Desarrollo Social y que permitea las mamás insertarse el mercado laboral”, apuntó

Desde este lugar, subrayó el sostenimiento de la perspectiva política y ratificó el compromiso de “educar, como una estrategia acorde a la visión que tenemos del Estado”.

Por otra parte, destacó los resultados positivos de indicadores de aprendizaje en los distintos niveles educativos, en tanto apuntó que luego de concretar la entrega de computadoras para todos los alumnos del nivel primario “la próxima gestión requerirá lograr que cuenten con esa herramienta todos los chicos de las escuelas primarias y también los de nivel inicial”.

Al final, el gobernador también celebró el logro de la comunidad de contar con “un Jardín de Infantes que se pueda independizar y contar con edificio propio”, a la vez que anunció la construcción de una nueva escuela primaria para la localidad.

Ministra de Educación

“El jardín de infantes es el primer eslabón de la educación. Y todo lo que venimos creciendo y desarrollando en la provincia – para este nivel – es gracias a los docentes y el compromiso que manifiestan”, sostuvo a su turno Práxedes López, Ministra de Educación de la provincia.



“Educar en clave intercultural crítica en la primera infancia, literatura, música, matemática en el nivel inicial, educación digital, programación y robótica, desarrollo del lenguaje y alfabetización inicial, todo eso es material inédito que desarrollamos con nuestro equipo”, enumeró la Ministra. En ese sentido, aseguró también que la evolución en los resultados positivos de aprendizajes en las mediciones realizadas respecto de los últimos cinco años responde a esos esfuerzos.

Intendenta Lorena Kowacz

Al tomar la palabra, la intendenta local, Lorena Kowacz, agradeció especialmente al gobernador Gustavo Valdés por creer y apostar al crecimiento de Colonia Liebig.

“Gracias a su apoyo hoy tenemos una localidad embellecida y contar hoy con este hermoso edificio educativo nos llena de orgullo y hace realidad un sueño”, enfatizó la jefa comunal.

Tras destacar el trabajo de los docentes, que van a ser los verdaderos guías de los jardineritos, Kowacz anheló que este nuevo edificio sea un lugar para “prender, crecer y soñar”.

El nacimiento de una institución

“La educación es el traje de gala para asistir a la fiesta de la vida. Este día es una maravillosa fiesta para el nivel inicial de Colonia Liebig, porque se concreta un sueño largamente anhelado y gestionado”, subrayó Liliana Mariel Rodríguez, directora del Jardín de Infantes Nº 74.

Así, la docente celebró como un hito la fecha en que el establecimiento comenzará a funcionar en “un edificio propio, acorde al nivel y las necesidades de nuestros niños. Es el nacimiento del JIN Nº74, con salas que funcionarán de forma autónoma e independiente de otras localidades. Nacemos como institución educativa y eso nos llena de orgullo y emoción”; aseguró, a la vez que garantizó el compromiso del equipo educativo y celebró la incorporación de dos nuevas salas que funcionarán como anexos: La de la escuela Nº 869 “Paraje Las Lomas” y la de la escuela Nº 298 “La Cachuerita”.



Entrega de equipamiento y mobiliario escolar

En la oportunidad, el Gobierno Provincial, a través del ministerio de Educación, hizo entrega a las autoridades del JIN Nº 74, equipamiento y mobiliario escolar: útiles escolares, libros didácticos y de cuentos, cocina, bandera y computadora de escritorio e impresora, a fin de fortalecer las actividades de los docentes.



Participaron del acto, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales, la presidente del Consejo General de Educación, Silvina Rollet, , intendentes de localidades vecinas, representantes de fuerzas de seguridad, docentes, padres, alumnos y demás autoridades.

