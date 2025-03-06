El FMI le prestaría al país US$20.000 millones

Tras una autorización del Congreso, el Gobierno busca cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que lleguen fondos frescos. El préstamo servirá para sanear el balance del Banco Central. Ante la negativa de los legisladores, Javier Milei recurriría a un nuevo decreto.

Una de las dudas centrales es de cuánto será el monto. Caputo no quiso anticiparlo y hay diferentes especulaciones. La última a cargo de UBS, el gigante suizo de las finanzas, que en su último informe sobre el país calculó que podrían llegar hasta US$ 20.000 millones, informó la agencia de noticias financieras Bloomberg.

Sin embargo, de esta plata, solo US$ 8.000 millones serían "nuevos", mientras que el resto estarían comprometidos para repagar el capital que se le debe al organismo.

El nuevo programa cubriría tanto el capital como los intereses que la Argentina le debe pagar al organismo durante lo que resta del mandato de Milei. Durante el actual mandato, que termina en 2028, se espera que Argentina realice pagos de capital por US$ 12.000 millones y de US$ 9.000 millones en intereses.

Los analistas de UBS pronostican que el FMI dará fondos que excederán esos pagos de capital, lo que sugiere un programa de al menos US$ 12.000 millones. Un monto superior implicaría fondos adicionales, con un potencial de que el acuerdo alcance hasta US$ 20.000 millones, incluidos 8 mil millones de dólares en nuevos fondos.

Según la nota a los clientes de UBS que escribieron los analistas Alejo Czerwonko y Pedro Quintanilla-Dieck, al menos el 30% del nuevo paquete estaría disponible este año.

Con el nuevo préstamo del Fondo, el Gobierno cancelará una parte de la deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central documentada en las llamadas Letras Intransferibles. Por eso Milei dice que la “deuda bruta” del Tesoro no aumentará, aunque cambiará el acreedor.

A cambio, Argentina deberá respetar “pedidos clave”, como “la discrecionalidad en el uso de los fondos” y “la continuidad de la estrategia cambiaria definida por el equipo económico”.

Si bien habrá que esperar los términos del acuerdo, se interpreta que la “discrecionalidad” requerida es porque el FMI cuestiona, entre otros rubros, el desvío de los dólares de las reservas del BCRA para contener las cotizaciones de los dólares financieros. Desde mediados del año pasado, el BCRA gastó US$ 1.915 millones en contener la brecha cambiaria.

Fuente: TN