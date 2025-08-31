¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés Virgina Gallardo Elecciones
Espectáculos

Mirtha Legrand interrogó a Vanina Escudero por la interna familiar

La conductora de La Noche de Mirtha indagó a fondo a la actriz sobre su tensa relación con su hermana menor, que reaccionó desde Stories.
 

Por El Litoral

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 16:15

La visita de Vania Escudero a la mezasa de Mirtha Legrand reflotó el conflicto de la actriz con su hermana menor, y Silvina Escudero reaccionó al programa desde Stories.

“¿Vos estuviste peleada con tu hermana?”, indagó la conductora de La Noche de Mirtha de prepo.

Entonces, la esposa de Alvaro Waldo Navia admitió: “Yo sabía que vos me ibas a preguntar eso... Bueno, sí, lamentablemente fue de público conocimiento que estuvimos un tiempo alejadas”.

Ahí, Vanina se explayó: “Por más que hayamos estado distanciadas, obviamente el amor de hermanas y de familia siempre estuvo. Entonces, guardamos cierto respeto”.

Sin hacer referencia al incidente, Silvina estaba atenta en la casa a lo que sucedía en eltrece: “En mi reposo viendo a mi hermana”.

EL MISTERIO DE LA PELEA ENTRE VANINA Y SILVINA ESCUDERO

Antes de que Mirtha consulte, la también arquitecta se adelantó a la duda: “Nunca quisimos hablar ni contar lo que había sucedido. Eso se quedó entre nosotras”.

“las dos realmente le ponemos un valor a la familia y más allá de haber tenido diferencias, pudimos como subsanarlas, y superarlas. No fue lindo, fueron unos meses y pareció más porque fue un momento de mucha exposición de ambas”, cerró Vanina Escudero sobre su conflicto con Silvina.

Ciudad Magazine

