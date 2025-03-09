El PJ fue a las urnas para elegir autoridades y candidatos 

Tras un intenso proceso de normalización, el Partido Justicialista de Corrientes fue a internas el domingo en 16 municipios en los que no se acordó una lista única.

Los peronistas votarán en Gobernador Virasoro, San Miguel, San Lorenzo, San Luis del Palmar, San Isidro, Paso de la Patria, Mburucuyá, La Cruz, Ituzaingó, Curuzú Cuatiá, Goya, Hertlizka, Itatí, Concepción, Caá Catí y Bella Vista. Cada una elegirá autoridades partidarias y candidatos a intendentes y concejales.

La votación se realizó en las 8 en las escuelas indicadas de cada localidad y concluyó a las 18. En Capital no habo internas porque José “Pitín” Aragón decidió bajar su lista y las de sus candidatos. También renunció a la vicepresidencia del PJ a nivel provincial.

En Capital se proclamará a la grilla del diputado Félix Pacayut, que será titular el PJ capitalino y el exresponsable de Vialidad Nacional, Daniel Flores será el candidato a intendente.

A nivel provincial se presentó una sola lista y Ana Almirón será proclamada presidenta del PJ Corrientes. Martín “Tincho” Ascúa será el candidato a gobernador.

El camino a la normalización partidaria se topó con las discusiones históricas al interior del partido, que desembocó en una foto de unidad que dejó a un costado a algunas de las figuras más importantes del es- pacio.

Entre otros referentes, ya pegaron el portazo el diputado Jorge Antonio Romero, su par en la cámara baja Nancy Sand y los senadores provinciales José "Pitín" Aragón y Martín Barrionuevo.

Ana Almirón será proclamada el 23 de marzo como presidenta del partido y Martín Ascúa será consagrado como el candidato a la gobernación con el que el peronismo saldrá a la búsqueda de aliados para buscar arrebatarle el poder al radicalismo que manda en la provincia desde 2001.

La interna que no fue cuando se consagraron las candidaturas, también se preveía una competencia interna en la Ciudad de Corrientes, pero Aragón se bajó de la precandidatura a la intendencia y Marlene Gau- na de la que aspiraba a conducir el PJ en la capital.