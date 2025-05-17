Vischi tiene un plan de gobierno

n El senador nacional, Eduardo "Peteco" Vischi, se reunió esta semana con el director propietario del diario El Litoral, Carlos Romero Feris, para dialogar sobre el proyecto de gobierno que el legislador diagrama para una eventual candidatura a gobernador dentro de la alianza Vamos Corrientes, que lidera Gustavo Valdés. “Tengo una hoja de ruta, experiencia y muchas ganas, para llevar a Corrientes a la provincia que merece ser”, dijo.

Vischi fue intendente de Paso de los Libres durante ocho años. También ministro de Coordinación, diputado provincial y ahora senador nacional, integrante del Consejo de la Magistratura y jefe de bloque de la UCR, nada menos. “Conozco cada rincón de la provincia y haber sido intendente me dio la experiencia ejecutiva en la gestión. Son años de trabajo y compromiso los que quiero volcar a Corrientes. Creo que es momento de intensificar la búsqueda del desarrollo, como más trabajo privado, la radicación de industrias, pero con la infraestructura necesaria para no dar un paso en falso”, dijo.

“Soy un hombre de equipo. Siempre lo he sido y el liderazgo de Gustavo Valdés permitirá sortear con tranquilidad quién será el candidato a sucederlo. Yo estoy trabajando, llevando de un lado a otro mis ideas, será necesario el apoyo de la ciudadanía y de todos los dirigentes para poder definir quién será el candidato. Nada está dicho, así que pongo a disposición de todos mis proyectos, carrera y experiencia en pos de una Corrientes mejor”, detalló.

El legislador había destacado el trabajo de Gustavo Valdés, ya que permite “que todos los que aspiramos a sucederlo nos fijemos esa meta, que Corrientes siga teniendo buenos gobiernos.”

"Hace muchos años que estoy en la política y estoy en constante formación. Yo siempre me preparo para hacer lo mejor posible lo que me toca y si me toca ocupar ese lugar será ese", dijo en relación a una posible candidatura a la gobernación. Además, destacó que "quién no tiene ganas cuando está en política de ocupar un cargo así".

Vischi inició su carrera política como subsecretario de Trabajo en la provincia de Corrientes en 2001, hasta el 2005. Durante el período 2002 a 2003 fue secretario del Consejo General del Trabajo. El 10 de diciembre de 2005 asumió como intendente de la ciudad de Paso de los Libres.

En 2009 fue reelecto con más del 70% de los votos. En 2013 fue elegido viceintendente por la ciudadanía de Paso de los Libres. En diciembre de 2014, Eduardo Vischi fue designado cargo del Ministerio de Coordinación y Planificación.

Reunión en Mercedes

Vischi visitó la localidad de Mercedes, en donde mantuvo un encuentro con su intendente Juana Gauto.

Tras la reunión, el exintendente de Paso de los Libres destacó el rol institucional de los mandatarios municipales: “La gestión a nivel local cumple un rol fundamental, se trata de la instancia ejecutiva más cercana a los vecinos y a quienes ellos acuden a la hora de resolver sus problemas cotidianos. Los intendentes, sin ninguna duda, son una de las grandes fortalezas que puede exhibir Vamos Corrientes: en contacto directo con la gente y llevando adelante gestiones que brindan soluciones.”

El senador correntino, asimismo, resaltó el potencial de Mercedes y la región centro de la provincia. “Por su perfil productivo y las grandes oportunidades que propician las inversiones impulsadas por el gobernador Valdés en parques industriales y el apoyo a pequeños productores, la zona tiene todo para crecer aún más", dijo.

"Si consideramos, además, al fomento al sector turístico, con los Esteros del Iberá como epicentro, estamos ante uno de los polos que protagonizará el desarrollo de Corrientes hacia el futuro", agregó.