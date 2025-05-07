¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
CORRIENTES

Plus unificado: cuándo inicia el cronograma de pagos

El gobernador Gustavo Valdés hizo el anuncio a través de sus redes sociales.

Por El Litoral

Miércoles, 07 de mayo de 2025 a las 08:09

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, compartió este miércoles en sus redes sociales cuándo arrancará el pago del plus unificado para los trabajadores provinciales activos y jubilados. 

El cronograma iniciará el viernes  9 con los DNI terminados en 0 y 1

Continuará el lunes 12, jornada que percibirán quienes tengan el DNI finalizado en 2 y 3. Cabe recordar que el dinero estará disponible el sábado 10 para retirar en cajeros habilitados.

En tanto que, el martes 13 será el turno de las terminaciones 4 y 5.

El miércoles 14 cobrarán los DNI finalizados 6 y 7.

El cronograma finaliza el jueves 15 con las terminaciones 8 y 9.

CRONOGRAMA COMPLETO
• Viernes 9: 0 y 1
• Lunes 12: 2 y 3*
• Martes 13: 4 y 5
• Miércoles 14: 6 y 7
• Jueves 15: 8 y 9

* En cajeros, sábado 10.

 

 

