Plus unificado: cuándo inicia el cronograma de pagos

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, compartió este miércoles en sus redes sociales cuándo arrancará el pago del plus unificado para los trabajadores provinciales activos y jubilados.

El cronograma iniciará el viernes 9 con los DNI terminados en 0 y 1

Continuará el lunes 12, jornada que percibirán quienes tengan el DNI finalizado en 2 y 3. Cabe recordar que el dinero estará disponible el sábado 10 para retirar en cajeros habilitados.

En tanto que, el martes 13 será el turno de las terminaciones 4 y 5.

El miércoles 14 cobrarán los DNI finalizados 6 y 7.

El cronograma finaliza el jueves 15 con las terminaciones 8 y 9.

CRONOGRAMA COMPLETO

• Viernes 9: 0 y 1

• Lunes 12: 2 y 3*

• Martes 13: 4 y 5

• Miércoles 14: 6 y 7

• Jueves 15: 8 y 9

* En cajeros, sábado 10.