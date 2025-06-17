¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Encuentro Liberal arma de juguete Tarjeteros
Capital

Valdés entregará notebooks en un colegio de Corrientes 

La entrega será este miércoles en un colegio de la capital correntina. 

Por El Litoral

Martes, 17 de junio de 2025 a las 20:01

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, entregará notebooks a estudiantes del colegio Dr. Eloy Ortega de la ciudad de Corrientes. 

Mediante el programa  “Incluir Futuro”, el mandatario correntino hará una nueva entrega este miércoles a las 9:30 en el Colegio Secundario Dr. Eloy M. Ortega, ubicado en Cerdeña 5500 del barrio 17 de Agosto. 

Vale recordar que, con el objetivo de reducir la brecha digital y promover el acceso equitativo a herramientas tecnológicas en el ámbito educativo, la semana pasada el Gobernador entregó más de 800  notebooks a estudiantes de 3 colegios en el Centro de Educación Física N.

 

 

