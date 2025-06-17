Valdés entregará notebooks en un colegio de Corrientes 

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, entregará notebooks a estudiantes del colegio Dr. Eloy Ortega de la ciudad de Corrientes.

Mediante el programa “Incluir Futuro”, el mandatario correntino hará una nueva entrega este miércoles a las 9:30 en el Colegio Secundario Dr. Eloy M. Ortega, ubicado en Cerdeña 5500 del barrio 17 de Agosto.

Vale recordar que, con el objetivo de reducir la brecha digital y promover el acceso equitativo a herramientas tecnológicas en el ámbito educativo, la semana pasada el Gobernador entregó más de 800 notebooks a estudiantes de 3 colegios en el Centro de Educación Física N.