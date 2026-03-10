Corrientes: incautaron celulares y perfumes árabes valuados en 165 millones de pesos

La Gendarmería Nacional incautó 551 celulares y varios perfumes árabes enviados por paquetería sin los permisos aduaneros. La mercadería fue retenida durante un control vial en el kilómetro 480 de la Ruta Nacional N° 14, en Paso de los Libres.

Por orientación de la Fiscalía, se procedió a abrir las piezas postales y se confirmó que contenían teléfonos de distintas marcas y modelos, junto con las fragancias. El total de los elementos secuestrados asciende a 165 millones de pesos argentinos.

La mercadería secuestrada quedó a disposición de la Justicia, y los resultados fueron informados a la Fiscalía Federal Descentralizada de Paso de los Libres.