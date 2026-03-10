¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Sube Discapacidad Argentina Week Gendarmería Nacional
GENDARMERÍA NACIONAL

Corrientes: incautaron celulares y perfumes árabes valuados en 165 millones de pesos

La mercadería de origen extranjero fue detectada en un control vial en Paso de los Libres. 

 

Por El Litoral

Martes, 10 de marzo de 2026 a las 08:45

La Gendarmería Nacional incautó 551 celulares y varios perfumes árabes enviados por paquetería sin los permisos aduaneros. La mercadería fue retenida durante un control vial en el kilómetro 480 de la Ruta Nacional N° 14, en Paso de los Libres.

Por orientación de la Fiscalía, se procedió a abrir las piezas postales y se confirmó que contenían teléfonos de distintas marcas y modelos, junto con las fragancias. El total de los elementos secuestrados asciende a 165 millones de pesos argentinos.

La mercadería secuestrada quedó a disposición de la Justicia, y los resultados fueron informados a la Fiscalía Federal Descentralizada de Paso de los Libres.

 

