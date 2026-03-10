Sube en Corrientes: qué hacer si la tarjeta con beneficio por discapacidad no funciona

Se registraron inconvenientes con la tarjeta Sube y el beneficio por discapacidad en Corrientes. En algunos casos, el sistema no reconoció la gratuidad y los pasajeros debieron pagar la tarifa plana. La Municipalidad informó que los usuarios podrán viajar al presentar su tarjeta y acreditar el beneficio.

Falla del sistema nacional

Desde la Municipalidad confirmaron que se trata de una falla técnica del sistema Sube a nivel nacional. El problema fue detectado luego de reclamos de usuarios que advirtieron que las validadoras de los colectivos no reconocían el atributo correspondiente.

Desde el área de Transporte municipal se explicó que el inconveniente ya fue informado a los responsables del sistema. “Sube opera a nivel nacional y nosotros no tenemos la operatividad de las altas, bajas o atributos”, señalaron.

Desde el municipio se enviaron a Nación números de tarjetas que habían sido rechazadas por las máquinas validadoras. También se remitieron otros casos en los que el beneficio funcionaba correctamente para facilitar la revisión técnica.

Según se detalló, desde el sistema detectaron un problema de configuración entre las validadoras de los colectivos y los atributos de algunas tarjetas. “Es un problema 100% técnico del sistema”, remarcaron.

Medida preventiva

Mientras se resuelve la falla, el área de Transporte municipal dispuso una medida preventiva para evitar inconvenientes a los usuarios. Se emitió una orden de servicio a las empresas para que permitan viajar a las personas con discapacidad que presenten su tarjeta Sube, incluso si el sistema no reconoce la gratuidad.

De esta manera, los choferes deberán habilitar el acceso al transporte a quienes acrediten el beneficio correspondiente.