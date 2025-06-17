Brambilla presentó un proyecto para disolver el Instituto Nacional de la Yerba Mate

La diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla, encabezó, a comienzos de junio, la presentación de un proyecto de ley que propone la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate, conocido como INYM. “Durante más de 20 años el INYM funcionó como una estructura burocrática que lejos de potenciar al sector, lo ahogó con regulaciones innecesarias, superposición de funciones y costos que nunca se tradujeron en beneficios para los verdaderos protagonistas de la yerba mate: los productores, los industriales y los exportadores. Además la falta de rendición de cuentas generó desconfianza en todo el sector y puso en duda la eficacia del mismo”, afirmó Brambilla.

El proyecto contempla la derogación de la Ley 25.564, su decreto reglamentario y normas conexas, la disolución del INYM y la transferencia de todos los recursos del instituto a la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Con el patrimonio y recursos del INYM se conformará un Fondo provisorio, que será administrado por la Secretaría y se destinará exclusivamente a los integrantes de la cadena productiva.

El objetivo es claro: restituir lo que por años les fue quitado sin generar mejoras en la producción, la industrialización ni la comercialización del producto. “Con este proyecto, se busca dar respuestas a las reiteradas demandas de quienes todos los días trabajan la tierra, industrializan y exportan uno de nuestros productos más representativos”, concluyó la legisladora PRO.

La iniciativa cuenta con la firma de casi 20 diputados; entre los que se encuentran: Damián Arabia, Gerardo Millman, Sergio Capozzi, Karina Bachey, José Núñez, Aníbal Tortoriello, Germana Figueroa Casas, Alejandro Bongiovanni, María Inés Quiroz, Martín Ardohain, Ana Clara Romero, Nancy Ballejos, Paula Omodeo, Beltrán Benedit, Silvia Lospennato, Laura Rodríguez Machado, María Sotolano y Alida Mónica Ferreyra. lo que demuestra el amplio consenso parlamentario alcanzado en torno a la necesidad de una transformación profunda para el sector.

El proyecto ya fue girado a las comisiones correspondientes y se espera un amplio debate sobre el tema en las próximas semanas.