Corrientes recibe el equipamiento más avanzado para la atención del cáncer

Corrientes recibió el equipo más moderno del mundo para combatir el cáncer. Se trata del Radixact X7 con Synchrony, que se instalará en el Instituto de Oncología. Con tecnología de última generación el nuevo centro de salud tendrá impacto en los pacientes oncológicos del país, e incluso de los limítrofes Uruguay, Brasil y Paraguay. La provincia tendrá el único sistema de braquiterapia electrónica móvil del mundo.

El gobernador Gustavo Valdés confirmó la llegada del costo equipo, que de acuerdo a publicaciones online tiene un precio sugerido de 4 millones de dólares. El mandatario destacó que “gracias a su precisión submilimétrica, permite tratar con eficacia tumores complejos tanto en pacientes ya irradiados como pediátricos, así como tumores muy pequeños o en zonas de alto riesgo, como la columna o el cerebro”.

Y que “además, trata múltiples metástasis en una misma sesión, acorta las terapias y hace más confortable la experiencia de quienes lo necesiten”.

El cáncer es la segunda causa de muerte en Sudamérica. Representa una carga altísima de recursos tanto para los sistemas sanitarios como para las familias que deben enfrentar un tratamiento, aún cuando hay herramientas que pueden mejorar sensiblemente la situación, con terapias más efectivas y menos invasivas.

Frente a este escenario, la provincia de Corrientes desarrolla un centro integral con la tecnología más avanzada para la atención del cáncer, con Radixact X7 con Synchrony, para radioterapia y radiocirugía, Xoft para braquiterapia electrónica y el software de planificación de tratamientos, RayStation.

El proyecto impulsado por el gobernador Gustavo Valdés, con el asesoramiento de reconocidos especialistas de la provincia, tendrá impacto en los pacientes oncológicos del país, e incluso de los limítrofes Uruguay, Brasil y Paraguay.

En Salud, el avance tecnológico se mide en años y calidad de vida. Por eso es clave la decisión de optar por el mejor equipamiento disponible y de eficacia probada.

Radixact, de Accuray, es la última generación de radioterapia y radiocirugía. El equipo combina precisión submilimétrica, diseño helicoidal para abarcar grandes campos, y seguimiento de los tumores en tiempo real.

Su precisión submilimétrica le permite tratar tumores y patologías que hasta ahora no tenían solución. Pacientes ya irradiados, pacientes pediátricos (niños) y tumores muy pequeños, en zonas de alto riesgo como la columna o el cerebro, se pueden curar con Radixact con la misma facilidad y eficacia que tumores frecuentes.

La segunda innovación en este equipo es su diseño helicoidal y forma de modulación del haz que permiten un abanico mucho más grande de posibilidades de tratamiento radiante en comparación con los aceleradores convencionales. Radixact trata múltiples metástasis en una misma sesión, acorta las terapias y hace más confortable la experiencia para los pacientes.

El tercer gran éxito es Synchrony, un sistema de imágenes que guía al haz de radiación compensando los movimientos involuntarios del cuerpo. Synchrony verifica en tiempo real el tratamiento, garantizando exactitud y el cuidado del tejido sano, incluso en órganos con movimiento involuntario como los pulmones o la próstata.

Tiene un diseño compacto que permite a las instituciones reutilizar su infraestructura, minimiza los requerimientos de búnker y la instalación lleva menos de un mes.

Además de radioterapia helicoidal, Corrientes contará con todo el equipamiento para desarrollar un centro de alta tecnología para el tratamiento y la investigación de enfermedades oncológicas.

La provincia tendrá el único sistema de braquiterapia electrónica móvil del mundo, Xoft. Es un equipo compacto, electrónico, sin fuentes radiactivas y con blindaje interno. Xoft puede ser trasladado dentro de las instituciones o en ambulancias, para ofrecer tratamiento donde se encuentre el paciente, aumentando el rango de cobertura de los servicios de braquiterapia.

Xoft demostró gran eficacia frente a los equipos tradicionales de braquiterapia y mejora el confort durante los tratamientos, algo muy importante para las pacientes, considerando los más de cinco mil casos de cuello de útero que se detectan anualmente en Argentina.

Si Radixact y Xoft son el hardware, RayStation (de la firma RaySearch) es el software compatible con todas las marcas de aceleradores lineales que hará de la personalización de lostratamientos, una tarea cotidiana y sencilla. RayStation usa inteligencia artificial para optimizar el funcionamiento de los aceleradores lineales, permitiendo a los médicos hacer terapias más precisas y seguras.

El proveedor de Corrientes en este proyecto es DeLeC Científica S.A., la firma que desde hace más de quince años lidera la actualización de servicios médicos con innovación tecnológica.

DeLeC trabaja junto a las instituciones desde el diseño de los proyectos, brindando entrenamiento al staff médico, con planes de acompañamiento desde Aplicaciones Clínicas que contemplan asistencia remota y en las instituciones, y el Servicio Técnico de los equipos para garantizar en nuestra región la misma calidad de Salud que en los mejores centros del mundo.

La tecnología completa en Radioterapia y Radiocirugía se puede ver en el dossier: hacia un nuevo sistema de cuidados oncológicos.