Las dos escuelas de Corrientes que recibieron más de 900 notebooks

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés entregó este lunes más de 900 netbooks del programa provincial Incluir Futuro a alumnos de escuelas secundarias.

El acto se realizó en la Escuela Normal “Juan Pujol”, donde se distribuyeron 447 dispositivos. Además, se entregaron 483 netbooks al colegio Hipólito Yrigoyen.

En total, se beneficiaron a 930 estudiantes de primero y segundo año de ambas instituciones.

Acompañado por la ministra de Educación, Práxedes López, y el intendente Eduardo Tassano, Valdés afirmó que "la educación es la herramienta más poderosa para construir un futuro mejor".

El mandatario destacó que, con la entrega de estas computadoras, se busca garantizar la igualdad de oportunidades para los estudiantes, sin importar su lugar de residencia o sus recursos.

Valdés también se refirió a la importancia de la inteligencia artificial en el aula, instando a alumnos y docentes a utilizar esta herramienta de forma responsable. "No usar la IA es vivir en el pasado", aseguró.

El gobernador hizo hincapié en las oportunidades laborales que ofrece la tecnología, como la programación, y reafirmó el compromiso de su gestión con una "educación pública, de calidad y moderna".

Políticas educativas inclusivas y tecnológicas

La ministra de Educación, Práxedes López, calificó a Incluir Futuro como "una de las políticas más inclusivas del Gobierno provincial". La funcionaria resaltó la labor de los docentes y la importancia de que la provincia cuente con contenido propio, como la plataforma EducaPlay, desarrollada por maestros correntinos.

López instó a los docentes a "apoderarse" del conocimiento que ofrece la inteligencia artificial y a seguir construyendo una "educación mucho más inclusiva, a través de la tecnología".

Por su parte, el intendente de la Capital, Eduardo Tassano, coincidió con la ministra y afirmó que, como representante de los vecinos, su gestión tiene como objetivo "cambiar la educación acompañados de la tecnología".