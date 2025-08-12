Gustavo Valdés habilitó 5 mil metros de iluminación LED y 27 cuadras de asfalto en Ituzaingó

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés junto al candidato a gobernador, Juan Pablo Valdés habilitaron este lunes más de 5000 metros de iluminación LED, que se distribuyeron en 28 cuadras a lo largo del Paseo Lineal y 27 cuadras sobre calle Posadas del municipio. También, se pavimentó una arteria que atraviesa los barrios San Jorge y San Isidro.

El acto de habilitación comenzó con el encendido simbólico de las luminarias y una bendición a cargo del sacerdote Francisco Lucardi. Durante su discurso, el gobernador destacó el impacto de estas obras: “Hoy en iluminación estamos en 4.800 metros, casi 5 kilómetros. Ahorrar recursos y hacer eficiente la gestión es clave, y muchas veces la mano de obra municipal es fundamental para eso”, afirmó.

Valdés también remarcó la importancia de fortalecer la capacidad operativa de los municipios: “Aprender a hacer las cosas permite ser más eficiente. Cuando uno administra correctamente, puede producir infraestructura propia, como columnas de alumbrado”, señaló.

En relación con el financiamiento de estas obras, el mandatario provincial explicó que la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) comenzó a reintegrar a los municipios el porcentaje correspondiente al alumbrado público, lo cual se materializa en nuevas luminarias LED, más eficientes y sostenibles.

Por su parte, el intendente Juan Pablo Valdés expresó que “es un orgullo enorme, después de mucho tiempo de trabajo, poder concretar estas obras que unen la avenida Santa Fe con la calle Posadas, y que además brindan una vía alternativa para los vecinos del barrio San Jorge”.

Valdés resaltó que esta es la primera avenida ejecutada con mano de obra y materiales del municipio, incluyendo hormigón de producción local. También agradeció a los trabajadores municipales que participaron en la construcción y colocación de las luminarias.

En cuanto a la iluminación del Paseo Lineal, el jefe comunal indicó que fue una obra muy esperada por los vecinos, y que luego de varios años sin avances, el municipio decidió finalizarla con recursos propios.

Las obras sobre la calle Posadas se dividieron en dos tramos que suman 1.800 metros de pavimentación y 2.200 metros de iluminación, y la del Paseo Lineal incluyó 28 cuadras adicionales de alumbrado LED.

El acto de habilitación concluyó con el tradicional corte de cintas, en presencia de autoridades provinciales, municipales, legisladores, y representantes de localidades vecinas.