Declaraciones

Gustavo Valdés anunció la reconstrucción del techo del Club de Regatas tras el derrumbe

El mandatario anunció que el Gobierno provincial acompañará al Club de Regatas con una "inversión importante" para modernizar la estructura. 

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 16:43

El gobernador Gustavo Valdés anunció que el Gobierno de Corrientes acompañará la reconstrucción del techo de la cancha de básquet del Club de Regatas, que sufrió un derrumbe reciente.

En una recorrida por el lugar, el mandatario aseguró que la provincia acompañará a la institución para "hacer a nuevo la estructura".

"Vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo con las estructuras", afirmó Valdés en diálogo con La Red Deportiva FM La Red Corrientes.

El gobernador detalló que la inversión buscará modernizar las estructuras metálicas y refaccionar la totalidad de la cancha, que consideró un "símbolo" importante para la ciudad y la provincia.

"Ya estamos manos a la obra con todas las cuestiones de seguridad posible", agregó.

"No hubo ninguna víctima"

Por su parte, el intendente y presidente del club, Eduardo Tassano, confirmó la noticia más importante: "No hubo ninguna víctima".

El jefe comunal explicó que el colapso se produjo lentamente y en un horario con poca gente en el club.

Además, señaló que ingenieros están investigando las causas, aunque algunas teorías apuntan a que la estructura original databa de 1971.

El plan, según Tassano, es demoler la estructura dañada y luego "rearmar todo nuevo".

