Colombi: "Decir nunca más un caso Loan en Corrientes no es volver al pasado"

El candidato a gobernador por Encuentro por Corrientes (ECO), Ricardo Colombi, cuestionó a quienes lo acusan de querer “volver al pasado” y respondió con dureza:

“A los que dicen que es volver al pasado, les contesto: proponer mejorar la producción y devolver el Fondo de Desarrollo Rural, que se tragaron con 40 millones de dólares, no es volver al pasado. Tener una política de género y para la niñez no es volver al pasado. Es no querer nunca más un caso Loan en Corrientes”.

Colombi subrayó que sus propuestas tienen la mirada puesta en el futuro, con la educación en el centro de la agenda, vinculando la Inteligencia Artificial a los procesos educativos, y fortaleciendo de manera especial las escuelas técnicas y agrotécnicas.

También fue categórico al afirmar que impulsará una Reparación Salarial Histórica para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores correntinos.

Por último, lanzó una dura crítica al oficialismo: “El Gobierno es como el tero: cacarea por un lado y pone el huevo en otro”, graficando la distancia entre el discurso y los hechos de la actual gestión.